Pioli: “Oggi conta più delle altre”, poi su Theo

Nel pre partita di Atalanta-Milan è intervenuto Stefano Pioli. Le sue parole prima del match del Gewiss Stadium.

Si avvicina il fischio d’inizio del big match tra Atalanta e Milan. Una partita incandescente e che vede opporsi due squadre che recentemente in campionato hanno avuto un rendimento completamente diverso.

Gli orobici hanno perso le ultime due mentre i rossoneri le hanno vinte entrambe. A pochi minuti dall’inizio della gara è intervenuto Stefano Pioli.

Di seguito le parole di Stefano Pioli nel pre partita di Atalanta-Milan ai microfoni di DAZN.

Theo può svariare sia al centro della difesa ma anche negli spazi sulla fascia. Ha forza e qualità. Tutte le partite valgono tre punti, ma sappiamo che oggi è una partita che per noi conta più delle altre. Era da tanto che non vincevamo due partite di fila, da tanto che non ne vinciamo tre. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile per vincere la partita.