Pobega prima di Milan-Frosinone: “Vogliamo vincere”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Frosinone è intervenuto Pobega nel pre partita. Le sue parole prima della gara.

Milan e Frosinone si sfideranno per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoneri devono proseguire sulla scia del successo di sabato scorso contro la Fiorentina e lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Dall’altra parte arriva un Frosinone in fiducia che ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi, come testimoniato dal decimo posto in classifica e dai tanti giovani che ha saputo valorizzare Di Francesco. A pochi minuti dal match è intervenuto Pobega.

Di seguito le dichiarazioni di Tommaso Pobega ai microfoni di DAZN e Milan TV nel pre partita di Milan-Frosinone.

Dopo la partita contro il Borussia Dortmund ci siamo subito concentrati per venire qui e fare la miglior prestazione possibile. Frosinone? Loro hanno entusiasmo, semi-individualità e anche un gioco di gruppo. Sono una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo fare il meglio per cercare di limitarli e batterli.

Ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo di dare il meglio. Cerchiamo di fare il salto di qualità ogni giorno, penso che sia un processo continuo che stiamo cercando di fare e che continueremo a farlo.

