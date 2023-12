Reijnders: “Felice del primo gol a San Siro”, poi le parole sullo Scudetto

Le parole del protagonista dopo la sfida di oggi contro il Monza, il calciatore ha giocato una grandissima partita e le sue parole alla stampa ne sono la conferma.

Tutto facile per il Milan che si sbarazza per 3-0 del Monza di Raffaele Palladino con le reti di Reijnders, Simic e Okafor (che poi è uscito dopo qualche minuto per infortunio).

Uno dei protagonisti della sfida di oggi è stato proprio l’olandese Reijnders che ha sbloccato la partita nei primissimi minuti mettendola in discesa per i suoi. Il calciatore è stato poi intercettato da DAZN e SKY nel dopo partita, dove ha raccontato tutte le emozioni di questi novanta minuti.

Le parole di Reijnders dopo Milan-Monza

Il calciatore è molto contento della sua prestazione e non lo ha nascosto alla stampa. Ecco le parole pronunciate nel post-partita di Milan-Monza:

“Abbiamo avuto momenti sicuramente complicati però siamo ripartiti. Crediamo sempre al primo posto la stagione non è finita e lo sappiamo, per lo Scudetto ci siamo anche noi”.

Le parole di Stefano Pioli e il momento dopo l’eliminazione dalla Champions League a DAZN: