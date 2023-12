“Ritorno al Milan?”, Ibra esce allo scoperto sul futuro

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Atalanta e Milan, Ibrahimovic ha svelato il suo futuro.

Manca sempre meno all’inizio del big match tra Atalanta e Milan. Nell’avvicinamento alla gara, Ibrahimovic si è preso la scena parlando di quello che sarà il suo futuro. Nelle ultime settimane lo svedese è rimasto in orbita rossonera per un ruolo da dirigente.

Al momento ancora non è stato trovato un accordo per la sua entrata in dirigenza, ma proprio in merito a ciò ha parlato il classe 1981.

Le parole di Ibrahimovic sul futuro in dirigenza

Di seguito le dichiarazioni di Ibrahimovic a Sky Sport in merito all’entrata nella dirigenza del Milan.

Ritorno? Quanto manca non lo so, vediamo, stiamo parlando, vediamo cosa succederà.

Queste le parole dello svedese che tiene ancora sulle spine i supporters del Diavolo.