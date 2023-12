Sorride il Milan: la ‘crisi’ rossonera si allontana

I numeri tornano a sorridere al Milan, dopo la crisi vissuta nelle ultime due settimane. I tifosi rossoneri sono apparsi quindi scatenati.

Non ce l’ha fatta il Milan di Stefano Pioli a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League 23/24, patendo i punti persi in maniera sciocca nelle prime 3 partite del girone. Nonostante ciò però, i rossoneri sono riusciti a salvare la propria pelle trionfando in quel di Newcastle, rimontando grazie ad un ottimo secondo tempo lo svantaggio maturato in un’orrida prima frazione. L’1-2 del St. James’ Park, quindi, più che al tabellino in se per se è sicuramente servito al diavolo e ai propri tifosi per ritrovare un entusiasmo pian piano perso, tornato però a crescere all’ombra del Duomo. I numeri in vista di Milan-Monza parlano infatti chiaro.

Milan-Monza, sollievo nella vendita dei biglietti

Nonostante la sconfitta maturata in campionato contro l’Atalanta e la fuori uscita dai gironi di Champions, i tifosi del Milan sono pronti a sostenere nuovamente i propri beniamini come mai prima d’ora. Accantonati infatti i pessimi dati di vendita inerenti alla sfida contro il Frosinone, in cui uno spoglio San Siro ne fece da triste contorno. A pochi giorni dal calcio d’inizio di Milan-Monza, previsto per le ore 12.30 di domenica 17 dicembre, la maggior parte dei settori del Meazza appare difatti esaurita, con pochi tagliandi ancora disponibili nei pressi delle Tribune. Di seguito, i dati visibili sulla piattaforma di vendita biglietti rossonera:

Secondo rosso centrale : ultimi posti a partire da 74€ nel settore 232;

: ultimi posti a partire da 74€ nel settore 232; Tribuna d’Onore rossa : ultimi posti a partire da 219€ nei settori C, F e G;

: ultimi posti a partire da 219€ nei settori C, F e G; Poltroncine rosse : ultimi posti a partire da 169€ nei settori N, O, S e T;

: ultimi posti a partire da 169€ nei settori N, O, S e T; Poltroncine rosse centrali : ultimi posti a partire da 189€ nei settori P ed R;

: ultimi posti a partire da 189€ nei settori P ed R; Palco Corporate Rosso : ultimi posti nel PCR a partire da 193€;

: ultimi posti nel PCR a partire da 193€; Tribuna arancio : ultimi posti a partire da 159€ nei settori 158 e 164;

: ultimi posti a partire da 159€ nei settori 158 e 164; Tribuna arancio centrale : ultimi posi a partire da 179€ nel settore 162;

: ultimi posi a partire da 179€ nel settore 162; Poltroncine arancio : ultimi posti a partire da 139€ nel settore 157;

: ultimi posti a partire da 139€ nel settore 157; Poltroncine arancione centrali: ultimi posti a partire da 149€ nel settore 161.

San Siro si prepara dunque a regalare l’ennesimo sold-out stagionale, con tali dati che fanno senz’altro bene al cuore del Milan. Tribune vuote come in occasione del match contro il Frosinone fanno male sia alla società che ai calciatori impiegati sul campo, e chissà che su tale affluenza allo stadio non possa aver inciso anche l’ormai annunciato ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic. Ciò che è sicuro è però che i tifosi del diavolo venderanno cara la propria pelle sugli spalti in occasione di Milan-Monza.