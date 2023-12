Theo centrale difensivo contro il Frosinone, Pioli spiega il motivo

Nel pre partita di Milan-Frosinone è intervenuto Pioli. Le sue parole prima della gara di San Siro.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Milan e Frosinone. I rossoneri giocano nuovamente a San Siro dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Questa sera sono quindi obbligatori i tre punti per lasciarsi le spalle le scorie del passo falso nella massima competizione europea.

Dall’altra parte, però, arriva il Frosinone che ha iniziato molto bene la sua stagione trascinato dal talento dei suoi ragazzi. Nel pre partita della sfida di questa sera è intervenuto Pioli.

Di seguito le parole di Pioli a Sky Sport nel pre partita di Milan-Frosinone.

Nasce dal fatto che Theo può fare anche quel ruolo. Ci può aiutare nella costruzione, è un momento che dobbiamo fare una prestazione pulita e schierare un giovane può essere rischioso. Il Frosinone arriva bene, sono schierati bene in campo.

Noi dobbiamo cercare di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato, ci manca da tanto. Jovic non è arrivato in condizione, ora sta bene e può mostrare le sue qualità.