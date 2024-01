Addio Giroud, scelto il sostituto: colpaccio di Moncada

Giroud potrebbe lasciare i rossoneri, per questo motivo il Milan ha scelto già il suo sostituto. Di seguito sono riportate tutte le novità

Dopo la partita vinta a San Siro contro la Roma per tre a uno, il Milan si prepara a giocare fuori casa sabato venti gennaio alle 20.45 contro l’Udinese.

Come detto dal mister Stefano Pioli, gli obiettivi per il finale di stagione sono due. Il primo è quello di arrivare tra le prime quattro in classifica per poter giocare il prossimo anno la Champions League, attualmente infatti sono terzi con quarantadue punti. Il secondo obiettivo riguarda invece il percorso europeo ed è quello di arrivare quanto più lontano possibile in Europa League, competizione che non è mai stata vinta dal Diavolo.

La squadra rossonera, inoltre, sta pianificando le migliori mosse per il mercato in entrata e in uscita sia per gennaio ma anche in ottica futura in vista di quello estivo.

Le ultime novità sul mercato del Milan con un possibile addio di Giroud

Il Milan sta lavorando in ottima mercato per poter trovare un difensore, causa molti infortuni in questo reparto, ma anche un attaccante che possa sostituire o affiancare Giroud.

Come riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, però, il Milan sta lavorando anche in ottica futuro soprattutto perchè il destino di Olivier Giroud in maglia rossonera è ancora incerto. Infatti, per l’attaccante francese potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per quanto riguarda la stagione 2024/2025. Il giocatore è infatti attratto a fare una nuova esperienza fuori dall’Europa con un passaggio in MLS.

La decisione sulla permanenza dell’attaccante sarà solo sua, ma in ogni caso il Milan deve trovarsi preparato per poter sostituire al meglio il suo attaccante centrale. Infatti, è importante trovare un attaccante che segni e che di conseguenza faccia bene con la squadra.

Tra i vari giocatori presenti nella lista della società rossonera, l’obiettivo come possibile primo nome è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che attualmente gioca nel Bologna. Il giocatore ha una clausola di quaranta milioni. Il Milan potrebbe usare, però, il possibile riscatto del giocatore Alexis Saelemaekers che il Bologna potrebbe fare a fine stagione: questo inciderebbe nell’affare di Zirkzee.

In questo inizio stagione, l’attaccante ha ottenuto ventidue presenze in tutte le competizioni andando a segno otto volte e realizzando quattro assist, per questo motivo la squadra rossonera non è l’unica che in estate proverà a strappare il giocatore dal Bologna.