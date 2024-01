Giroud gela i tifosi: l’annuncio sul suo futuro

Oliver Giroud fa chiarezza sul suo futuro al Milan. Le parole dell’attaccante gelano i tifosi rossoneri.

L’avventura che sta vivendo Oliver Giroud con la maglia del Milan può essere definita senza dubbio una seconda giovinezza. Nonostante le ormai 37 primavere, l’attaccante francese continua a mostrarsi un elemento di grande affidabilità, ma sopratutto decisivo nei momenti cruciali. Malgrado le difficoltà che si sono presentate nella prima parte di stagione, Oliver Giroud è riuscito comunque ad imprimere la sua impronta, risultando essenziale per la squadra allenata da mister Stefano Pioli. Per il centravanti francese parlano i numeri raccolti sin qui: 11 gol e 8 assist.

Al di là dei numeri della stagione corrente, ultimamente su Oliver Giroud si sarebbe creato un velo di incertezza in vista del prossimo futuro. L’attaccante classe 1986 andrà in scadenza al termine della stagione, non a caso la società rossonera avrebbe avviato un’attenta riflessione per capire la fattibilità di un’eventuale rinnovo. Lo stesso Oliver Giroud starebbe ancora decidendo se restare o meno al Milan. Il centravanti francese ha parlato del suo futuro un’intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport, facendo chiarezza su diversi aspetti.

Giroud saluta il Milan a fine stagione? Il centravanti francese fa chiarezza

L’attaccante del Milan, Oliver Giroud, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport, toccando diverse tematiche. Tra gli argomenti discussi dal centravanti francese, c’è stato anche quello inerente al suo prossimo futuro.

L’attaccante francese, come dichiarato da lui stesso, non ha ancora deciso se restare al Milan o dare vita ad una nuova avventura. Tra le diverse questioni, l’attaccante francese ha parlato anche di mister Stefano Pioli, mostrando grande affetto nei confronti del suo tecnico: “Io al Milan sto bene, ho ricevuto un’accoglienza da sogno, con Pioli e il suo staff c’è un grande rapporto. Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno. Gli ho detto: “Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre”. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa”.

Messo fine al tema Pioli, Oliver Giroud ha fatto chiarezza sul suo futuro, preoccupando i tifosi rossoneri con le sue dichiarazioni: “Non so ancora che cosa succederà. Però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose. La nostra è una storia d’amore. Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. MLS? Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione”.

Giroud ha parlato anche del ruolo in società di Ibrahimovic: “Ibra è il link tra RedBird e la squadra, ci connette con la proprietà senza sovrapporsi al lavoro di Pioli. È qui per aiutare, soprattutto sull’approccio mentale e le motivazioni. Parla con noi e ci aiuta. Dice: “Se vincete voi, vinco anche io”. Mi incoraggia sempre, mi parla prima e durante le partite, all’intervallo. Vuole che io prenda la parola, che aiuti i miei compagni: Zlatan sa che questo è un gruppo giovane che ha bisogno di esperienza, di giocatori che parlino e diano l’esempio. Mi vuole più leader”.

Non è mancato il commento sul suo compagno di squadra Rafael Leao: “Ci sono molte aspettative su di lui. Rafa sa che deve essere ancora più esigente con sé stesso, conosce il suo valore. Da compagno, posso dire che uno come lui è decisivo anche quando non segna: in una squadra contano aspetti che magari non balzano subito agli occhi. Noi sappiamo che Rafa può fare di più e lo sosteniamo: può salire a un livello altissimo. Gli serve continuità. E qualche gol in più, certo”.

Mentre sulla corsa Scudetto, Oliver Giroud è stato chiaro: “L’obiettivo è concentrarci sul percorso. Se stiamo bene e facciamo come si deve, possiamo provare ad accorciare su Juventus e Inter, che stanno giocando una grandissima stagione. Ad aprile le incontreremo entrambe, una dopo l’altra, dobbiamo arrivarci al massimo. Prima vinciamo e guadagniamo punti, poi parliamo. Per adesso è difficile pensare allo scudetto”.