Milan, la risposta che voleva il club: e il rinnovo non è una chimera

Vittoria netta del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari e quarti di finale conquistati, inizio di anno al meglio per il Diavolo.

Il 2024 inizia con il piede giusto per il Milan che riesce a sbarazzarsi del Cagliari con un netto 4-1 e accede così ai quarti di finale di Coppa Italia. Questo risultato è maturato dopo la doppietta di Luka Jovic nel primo tempo e poi nel secondo le reti di Chaka Traorè e Rafa Leao che hanno reso inutile il gol sardo di Paulo Azzi.

Ovviamente il volto del match è stato il centravanti rossonero ex Real Madrid e Fiorentina che ha messo in discesa la partita con due gol molto importanti messi a segno prima dell’intervallo. Per Jovic si tratta di un periodo di grande forma come testimoniato dalla statistica raccolta da Opta che evidenzia come dal primo dicembre ad oggi, il numero 15 del Milan sia il giocatore che abbia segnato più reti tra quelli delle squadre di Serie A (contando tutte le competizioni).

Jovic trascina il Milan e ora il discorso rinnovo di contratto non è più un miraggio

Prima dei due gol segnati questa sera, il serbo aveva infatti già segnato tre reti nel mese di dicembre contro Frosinone, Atalanta e Salernitana. Contando tutte le competizioni, quindi, Jovic ha segnato 5 reti dal primo dicembre ad oggi e sta aiutando il Milan in un momento non semplice della stagione.

L’ex bomber del Real Madrid ha infatti aiutato la squadra in una partita come quella di stasera contro il Cagliari che era da vincere a tutti i costi per il Diavolo per riuscire a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e procedere nella competizioni. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha deciso di mandare in campo una formazione molto giovane e ha risparmiato un bomber come Olivier Giroud lasciando spazio a Jovic che lo ha ripagato al massimo.

Al momento del suo arrivo la scorsa estate il centravanti classe 1997 aveva firmato un contratto annuale con il Milan e quindi, ad oggi, ha fissata la scadenza per il 30 giugno 2024, tra appena sei mesi. In questo suo momento di grandissima forma Jovic si sta quindi dimostrando un giocatore all’altezza del club milanese e può sperare davvero nel rinnovo di contratto sedendosi a trattare con la dirigenza.

Fino a soltanto poche settimane fa questo argomento sembrava un vero e proprio miraggio con tantissimi tifosi che sui social e allo stadio fischiavano e criticavano il numero 15 che ora dimostra invece di essersi ambientato al meglio.