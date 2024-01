Tentazione MLS, può lasciare il Milan: riflessioni in corso

Il Milan si muove sul fronte calciomercato. Tra conferme e addii, c’è un rinnovo che sembra ancora in bilico.

I rossoneri, pienamente rientrati in carreggiata dopo un inizio di stagione alquanto altalenante, sognano in grande e si inseriscono a pieno titolo nella lotta scudetto: terzi in classifica a 42 punti, poco distanti da Juventus e Inter, i ragazzi di Stefano Pioli portano a casa risultati importanti che possono far fantasticare i propri tifosi.

Nonostante la delusione in Coppa Italia, con la sconfitta subita ai quarti di finale in casa contro l’Atalanta, il Milan mostra tutt’altra stoffa in campionato e prosegue il proprio cammino a gonfie vele: ne è testimonianza la vittoria della scorsa domenica contro la Roma – che ha portato, tra l’altro, all’esonero dell’allenatore giallorosso – e i numeri a favore: quattro vittorie e un pareggio per i rossoneri nelle ultime cinque gare.

Il Milan si costruisce guardando al presente con un occhio anche al futuro prossimo: si valuta il destino di alcuni giocatori rossoneri e l’eventualità che il loro cammino possa proseguire o meno a Milano. E’ il caso di Olivier Giroud.

Rinnovo Giroud: ancora tutto fermo, si inserisce l’ipotesi MLS

Tra i rossoneri che dovranno decidere il da farsi sul proprio futuro c’è un nome di eccellenza: il numero 9 Olivier Giroud. La punta francese, classe ’86, è ancora uno dei punti fermi della rosa di mister Pioli: 17 presenze in serie A nella stagione 2023-2024, condite da ben 10 reti e 6 assist. Numeri non di poco conto per il trentasettenne francese che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Milan inizia a fare le proprie valutazioni sul futuro di Giroud: il club rossonero vorrebbe proporre all’attaccante francese un rinnovo di contratto per un altro anno, prolungando la permanenza del giocatore fino a giugno 2025. Al momento, però, nessuna trattativa per il rinnovo è in corso tra il club e il giocatore.

Si fa strada così una nuova ipotesi: il numero 9 del Milan potrebbe pensare anche ad una seconda opzione, ossia un prosieguo di carriera all’estero. Per Giroud, infatti, è forte la tentazione della MLS: da un lato la sua famiglia non sarebbe contraria al trasferimento oltreoceano, dall’altro anche Giroud stesso potrebbe valutare di terminare la sua carriera in MLS come fatto da altri campioni del calibro di Higuain, Beckham e Messi.