Calciomercato Milan, offerta da capogiro per il big: può partire in estate

L’ambiente rossonero trema al pensiero di perdere uno dei suoi migliori giocatori: sarà difficile rifiutare una ricca offerta della Premier.

Il Milan, in questa stagione, sta alternando grandi periodi di forma a prestazioni deludenti. Per fare un esempio, l’ultimo mese rossonero è stato caratterizzato da risultati eccellenti, come le vittorie con Roma e Napoli. Ma è culminato con la pesante sconfitta per 4-2 a Monza contro la squadra di Raffaele Palladino. A causa di queste prestazioni altalenanti, la formazione di mister Pioli rischia di non raggiungere gli obiettivi prefissati. Infatti, è fuori dalla corsa scudetto ormai da tempo ed inoltre è stata eliminata sia dalla Coppa Italia e sia dalla Champions League.

L’unico modo per rendere importante questa stagione è quello di arrivare in fondo all’Europa League. Sotto quest’aspetto il 3-0 nella gara d’andata dei playoff contro lo Stade Rennes fa ben sperare. I risultati che arriveranno da qui a fine stagione, inevitabilmente, determineranno il futuro di Pioli e di alcuni calciatori. Un titolarissimo, infatti, è già finito nel mirino di una squadra di Premier League.

Milan, pazza offerta per un centrocampista

Stiamo parlando di Tijani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998 che è stato acquistato dai rossoneri la scorsa estate dall’AZ Alkmaar per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il club di Premier League interessato è il Manchester United, il quale è pronto a mettere sul piatto fino a 60 milioni di euro per strappare il centrocampista al massimo campionato italiano. Infatti, il club inglese, dopo il fallimento dal punto di vista dei risultati che ha affrontato in questa stagione, vuole rivoluzionare la propria rosa inserendo giocatori giovani e di alto livello.

Reijnders è stata una delle più belle sorprese di questa stagione in casa Milan. L’investimento è stato importante e l’olandese ha da subito ripagato la fiducia di Stefano Pioli, il quale lo ritiene un titolare inamovibile del centrocampo rossonero. Il classe 1998 fino a questo momento ha collezionato 24 presenze in Serie A, di cui 23 da titolare, segnando anche 2 gol e fornendo 3 assist. Inoltre è stato un punto di riferimento anche a livello europeo, facendo registrare 6 presenze nei gironi di Champions League e 1 presenza nell’andata dei playoff di Europa League.

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, il giocatore è concentrato sulla seconda parte di stagione con il Milan. Infatti, i rossoneri hanno bisogno delle prestazioni di Reijnders per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e per cercare di arrivare il più lontano possibile in Europa League. Il prossimo impegno sarà proprio il ritorno dei playoff contro lo Stade Rennes giovedì 22 febbraio alle ore 18:45.