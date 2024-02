Giroud: “In passato c’è stato un interesse”, poi la rivelazione sul futuro

Il numero 9 del Milan si racconta nei giorni che precedono il match contro il Rennes, lasciando qualche indiscrezione sul suo futuro.

Olivier Giroud, al Milan dal 2021, anno in cui venne ceduto al club rossonero dal Chelsea, è ancora una delle punte di diamante dell’11 titolare di Stefano Pioli. 22 match disputati in questa stagione, nei quali il francese ha realizzato 11 reti, posizionandosi terzo nella classifica marcatori del nostro campionato. Meglio di lui, soltanto Vlahovic, a quota 12 gol, e Lautaro Martinez, che stacca a quota 19 gol.

Il contratto del numero 9 del Milan scadrà quest’estate, dunque i dubbi su un possibile futuro lontano dal club rossonero iniziano a far preoccupare i tifosi. Giroud, infatti, rappresenta ancora un perno fondamentale della squadra: 113 match disputati, 40 reti segnate e 20 assist forniti ai compagni da quando il francese è in rossonero. Numeri destinati ad aumentare, qualora arrivasse un rinnovo di contratto per l’attaccante.

L’indiscrezione sul futuro di Giroud, però, arriva dal francese stesso. Giroud ha parlato, nei giorni che precedono il match contro il Rennes, di offerte ricevute in passato proprio dal club di Pinault. Il francese ha messo in chiaro ciò che attualmente non è nei suoi piani per il futuro.

Giroud: “Il Rennes mi voleva, amo la Bretagna”

Giovedì il Milan ospiterà a San Siro il Rennes, nel match di andata del playoff per l’accesso agli ottavi di Europa League. Olivier Giroud ha parlato a Ouest-France, tra gli altri argomenti, proprio di Pinault, proprietario del Rennes e del rapporto che li legava in passato.

Queste le sue parole a Ouest-France:

“Ho sempre apprezzato Pinault, siamo stati anche vicini di casa per un periodo a Londra e andavano d’accordo anche le nostre mogli. In passato c’è stato un interesse da parte del Rennes e per me è sempre un piacere notare questa simpatia che raccolgo in Francia. Amo la Bretagna, ma al momento tornarci non rientra nei miei piani”.

Il rapporto che legava Pinault a Giroud avrebbe di certo favorito il passaggio del francese al Rennes, che per un certo periodo ha tentato in qualche modo di riportare il centravanti in Ligue 1. Nonostante ciò, però, Giroud ha optato per scelte diverse, e la Francia sembra lontana anche in un ipotetico futuro.

Adesso, Giroud è chiamato ad affrontare proprio il club che in passato lo ha corteggiato, e che attualmente si trova in ripresa. Settimo in Ligue 1 con ben otto vittorie consecutive, il Rennes si configura come un avversario ostico per i ragazzi di Pioli.