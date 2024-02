Milan, si ferma un titolare: sarà in panchina contro il Monza

Pioli dovrà fare a meno di un titolarissimo per la gara esterna contro il Monza; guai fisici per il giocatore che partirà dalla panchina.

Il Milan sta proseguendo il nuovo anno all’insegna della vittoria e in campionato i rossoneri sono imbattuti, anche in Europa League il cammino è iniziato con il piede giusto nella prima gara d’andata dei play-off. Stefano Pioli ha saputo reindirizzare la squadra sui risultati che contano e l’obiettivo della seconda posizione rimane vivo con la Juventus che nelle ultime gare si sta mostrando più titubante del solito con molti punti persi per strada.

Per la gara contro il Monza di domani sera, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di un giocatore chiave. Si tratta di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha subito conquistato un posto importante nella rosa milanista da quando è arrivato a Milano e le sue ottime prestazioni hanno aiutato molto nella crescita della squadra. Per la gara di domani dunque ci saranno molte novità nella formazione titolare rossonera.

Milan, Reijnders non al meglio

Il giocatore rossonero farà spazio ai suoi compagni. Dopo l’ottima partita giocata contro il Rennes ci sarà uno stop per lui.

Il Milan arriva a Monza con il carico di confidenza nelle gambe. In Serie A da inizio anno vanta cinque vittorie e un pareggio su sei gare disputate e una media punti importante. La squadra di Pioli ora certamente non vuole frenarsi. Inoltre i rossoneri si presentano all’U-Power Stadium dopo l’ottima vittoria in Europa League contro il Rennes che ha rivisto tornare in gol anche il 10 Rafa Leao.

Tra gli altri è stato autore di un’ottima prestazione anche il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Già 23 presenze in campionato e due gol e due assist all’attivo per l’ex giocatore dell’AZ che è ormai un giocatore chiave nel centrocampo di Pioli e nei suoi schemi di gioco.

L’olandese però non partirà titolare nella gara delle 20:45 di domani. Il giocatore difatti non è nella migliore forma fisica e non rischierà ulteriormente partendo dal primo minuto e si accomoderà in panchina. Ci sarà spazio invece per Adli assieme al ritrovato Bennacer in mediana.

Sarà però una partita di cambi per Pioli dato che ci sarà anche finalmente spazio per Luka Jovic dal primo minuto e riposerà dunque Giroud che, a 37 anni, serve il Milan sempre con grande spirito di sacrificio. Non si tocca invece il titolarissimo Loftus-Cheek, mai stato così al incisivo.