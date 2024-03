Futuro Giroud, cambia tutto: decisione a sorpresa

Svolta clamorosa nel futuro di Olivier Giroud. L’attaccante francese è sempre più vicino a trovare l’accordo a sorpresa.

Qualunque sia il destino del Milan da qui a fine maggio, presumibilmente si innescherà un processo di porte girevoli in chiave mercato. Per ogni giocatore da accogliere in squadra ce ne sarà uno che lascerà Milano. La logica del player trading è ormai entrata anche nella sede rossonera. Furlani e Moncada potrebbero essere costretti a rinunciare ad un big, specialmente se l’obiettivo Europa League non verrà centrato.

Sul tavolo ci sono le cessioni difficili, ma non escludibili a priori di calciatori del calibro di Theo Hernandez e Maignan. Tuttavia, in via Aldo Rossi uno dei tormentoni estivi riguarderà Olivier Giroud. Non filtra nessun aggiornamento su una possibile firma sul rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Malgrado la carta d’identità segni 37 anni, il francese è ancora al centro del progetto rossonero. Stefano Pioli ritiene il numero 9 una pedina imprescindibile. E i numeri parlano per lui. 14 gol in 36 apparizioni stagionali sono un bottino invidiabile e la simbiosi tra l’attaccante e il popolo milanista è diventata strettissima. Alcuni voci sempre più insistenti vedono l’ex Arsenal lontano da Milano. Giroud avrebbe preso la propria decisione riguardo il proprio futuro.

Calciomercato Milan, Giroud ha deciso: la notizia

Il numero 9 del Milan è sempre più vicino a fare le valigie e trasferirsi in MLS, meta che stuzzica l’attaccante da non poco tempo. In base a quanto riportato da “L’Equipe”, il centravanti avrebbe deciso di andare in scadenza con il Diavolo per poi trasferirsi ai Los Angeles FC a partire dal prossimo luglio. Sebbene Giroud in molte cose abbia dimostrato di muoversi come un ragazzino, è legittimo pensare che un calciatori ormai nella fase calante della sua carriera voglia provare esperienze del tutto nuove.

In California Giroud ritroverebbe un ex compagno di Nazionale, Hugo Lloris, con cui l’attaccante ha condiviso tanti anni nella rappresentativa transalpina ma non si sono mai inconcrociati in squadre di club. Dal canto suo, il Milan dovrà “rifarsi una vita” oltre Olivier. Il centravanti ha tirato la carretta rossonera da tre anni a questa parte, a suon di ottime prestazioni a servizio della squadra unite a gol e assist a profusione. I piani alti dovranno rintracciare il giusto colpo per dare nuova linfa al reparto avanzato, che in questi anni è stato retto sulle spalle dall’indimenticabile ed eterno Olivier “Atlante” Giroud,