Futuro in bilico per Giroud e Jovic: il Milan ha deciso

Milan a caccia di un nuovo centravanti. La società rossonera è pronta a fare chiarezza sul futuro di Olivier Giroud e Luka Jovic.

La volontà del Milan per la prossima stagione sembra essere quella di portare in maglia rossonera un nuovo centravanti. Questa decisione, che si fa sempre più strada tra le scrivanie dei dirigenti del club lombardo, ha creato un velo di incertezza sul prossimo futuro di Olivier Giroud e Luka Jovic. I due attaccanti si stanno dimostrando affidabili nel corso di questa stagione, ma le intenzioni della società rossonera sarebbero quelle di puntare su un nuovo centravanti per la prossima sessione estiva di calciomercato.

In occasione della prossima finestra di mercato, il Milan sarebbe pronto a fare un investimento importante per rinvigorire il proprio parco attaccanti. Tra i nomi che echeggiano in casa rossonera, c’è quello del giovane talento del Bologna: Joshua Zirkzee. La concorrenza per il centravanti scuola Bayern Monaco è vasta, per questo la società lombarda starebbe scrutando altre piste. Nell’agenda degli operatori di mercato del Milan ci sarebbero da tempo anche i profili di Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Viktor Gyokeres dello Sporting. La volontà del Milan appare chiara, e questo ha creato diversi punti interrogativi sul futuro in rossonero di Olivier Giroud e Luka Jovic.

Futuro in bilico per Giroud e Jovic

A stretto giro, il Milan farà chiarezza sul futuro di Olivier Giroud e Luka Jovic. Entrambi stanno disputando una buona stagione con la maglia rossonera, ma la società sembra sempre più orientata a puntare su un nuovo volto per l’attacco. Il giocatore francese nel caso in cui dovesse decidere di rimanere, andrà ad occupare il ruolo di vice dell’eventuale centravanti che verrà in quel di Milanello.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera farà il punto della situazione con l’entourage di Olivier Giroud, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Le parti si incontreranno per capire se ci sono o meno i presupposti per proseguire sulla stessa strada. Tuttavia, il centravanti francese starebbe continuando a mostrarsi intrigato dall’idea di sbarcare negli Stati Uniti per chiudere la carriera nella Major League Soccer.

Sarà da chiarire anche il futuro di Luka Jovic. Il Milan vorrebbe di più sul piano dei gol e della personalità dall’attaccante serbo. La società rossonera non è ancora convinta del tutto dal calciatore classe 1997, seppur si sia dimostrato decisivo in alcuni frangenti. Entro la fine del mese, il club lombardo dovrebbe mandare in scena un summit vero e proprio con gli agenti del giocatore ex Real Madrid per discutere del futuro. Il Milan ha la possibilità di fare valere l’opzione legata al rinnovo per un’altra stagione. La società rossonera prenderà una decisione in questo mese.