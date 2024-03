Giroud-Milan, addio a giugno? Il messaggio del francese è chiaro

Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo possibile addio al Milan. Tifosi rossoneri ormai rassegnati?

Il finale di stagione del Milan si prospetta bollente: il Diavolo avrà il compito di proteggere il secondo posto dagli attacchi delle inseguitrici e soprattutto si tenterà il colpaccio, cercando di mettere in bacheca la prima Europa League della storia del club. Solo dopo si potrà poi pensare al futuro e alla prossima stagione, dove molto probabilmente ci si dovrà abituare all’assenza di Olivier Giroud, sempre più vicino agli Stati Uniti.

L’attaccante francese ha il contratto in scadenza a fine giugno e le ultime sensazioni fanno pensare ad un mancato rinnovo, con l’ex Chelsea che potrebbe chiudere la sua carriera in MLS. Nelle ultime ore il numero 9 rossonero ha risposto ad alcune domande, facendo chiarezza su quali sono al momento le sue priorità.

Il classe ’86 è stato protagonista di un’intervista ai microfoni francesi di Téléfoot su TF1. Il suo futuro appare molto lontano dalla Milano rossonera, con un possibile trasferimento ai Los Angeles FC, squadra dove gioca anche il connazionale Hugo Lloris. In attesa dell’estate, i pensieri del francese sono, però, rivolti unicamente al presente:

Futuro? No comment! La stagione non è finita. Non ho niente da dichiarare!