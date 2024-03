Giroud sempre più vicino all’addio. Il Milan è alla ricerca del degno erede: i nomi sull’agenda dei dirigenti rossoneri sono tanti.

La prossima sessione estiva calciomercato si prospetta infuocata per il Milan. Con Oliver Giroud sempre più convinto di chiudere la carriera in MLS e le poche garanzie di Luka Jovic, la società lombarda si è messa da tempo alla ricerca di un centravanti di spicco a cui affidare il peso dell’attacco in vista di quella che sarà la nuova stagione. Olivier Giroud, in scadenza di contratto a fine campionato, sembra destinato a partire.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato raccolte da Fabrizio Romano, l’esperto attaccante sarebbe prossimo dal volare negli Stati Uniti per dare vita all’avventura con il Los Angeles FC. Sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra le parti. L’attaccante del Milan dovrebbe legarsi alla società californiana sottoscrivendo un contratto fino a dicembre del 2025. L’intesa di massima è stata raggiunta, nero su bianco verrà messo a stretto giro.

Giroud sarebbe pronto a raggiungere un suo vecchio amico al Los Angeles FC, Hugo Lloris. Per il centravanti 38enne si tratterebbe di una scelta principalmente familiare. Quindi, con Olivier Giroud destinato ad andare in MLS, la ricerca del prossimo attaccante per il Milan si fa ancora più impegnativa. La società rossonera ha tutte le intenzioni di portare all’ombra della Madonnina un attaccante che rispecchi a pieno le ambizioni del club.

Giroud verso gli Stati Uniti: il Milan prepara il colpo in attacco

Al di là del futuro di Olivier Giroud, il Milan sarebbe comunque intervenuto sul fronte mercato per portare in rossonero un nuovo centravanti. Ma ora, con il probabile addio del francese, la ricerca del nuovo attaccante si fa ancora più seria e impegnativa. I massimi dirigenti del club lombardo sono a caccia di un vero e proprio numero 9. I profili finiti sull’agenda del Milan sono diversi, con la società pronta a muoversi in modo deciso e concreto in estate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, in cima alla lista delle preferenze del Milan ci sarebbe Viktor Gyokeres, attaccante svedese che sta disputando un stagione sontuosa al suo primo anno allo Sporting Lisbona. Il centravanti del club portoghese ha una clausola da 100 milioni, ma il Milan ritiene che ci sia la possibilità di avviare una trattativa al ribasso.

Nella lista dei desideri del club rossonero, c’è anche Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese viene valutato dal Bologna intorno ai 60 milioni, cifra che attualmente mette un freno alle speranze del Milan. Restano in lizza anche nomi come Benjamin Sesko del Lipsia, che costa minimo 50 milioni e Santiago Gimenez del Feyenoord, che ha un cartellino dal valore di 60 milioni. Le alternative si chiamano Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.