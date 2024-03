Los Angeles vuole Giroud, il Milan prende posizione: svelato il futuro

Importanti indiscrezioni sul futuro di Olivier Giroud, il quale deve prendere una decisione in vista della prossima stagione.

Olivier Giroud è stato un protagonista delle ultime stagioni del Milan. Alla prima stagione in Serie A, è stato fondamentale per la conquista dello scudetto da parte dei rossoneri e, negli anni successivi, ha contribuito con i suoi gol e le sue prestazioni al raggiungimento degli obiettivi del club.

Il prossimo 30 settembre compirà 38 anni ed il suo futuro in rossonero non è poi così scontato. Infatti, il contratto è in scadenza al 30 giugno ed il Los Angeles Fc si sarebbe fatto avanti per tesserare a parametro zero l’attaccante francese, ma la posizione dei rossoneri è chiara.

Milan, rinnovo o addio per Giroud

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse da parte del Los Angeles Fc per Olivier Giroud è concreto. Il club di MLS avrebbe intrapreso i rapporti con il giocatore e con il suo entourage nella speranza di intavolare una trattativa. Al momento, però, non è stata presa nessuna decisione in merito. Il Milan è sicuramente intenzionato a tesserare un attaccante giovane e di prospettiva, ma d’altro canto vorrebbe rinnovare il contratto del francese per contare sulle sue prestazioni anche con un ruolo di seconda fascia.

In questa stagione Olivier Giroud ha collezionato 26 presenze in campionato, di cui 22 da titolare. Inoltre, ha segnato 12 gol ed ha fornito 8 assist per i suoi compagni. Dunque, un’altra stagione ad alti livelli per l’attaccante francese, il quale è arrivato alla soglia dei 38 anni. Da aggiungere a questi numeri ci sono le prestazioni fornite nelle competizioni europee. Infatti, tra Champions League ed Europa League, Giroud ha fatto registrare 9 presenze, nelle quali ha segnato 2 gol e fornito 1 assist.

Al momento, l’intenzione di Giroud è quella di concludere al meglio la stagione con il Milan. Dunque, non prenderà nessuna decisione prima del termine di questo campionato. Solo in quel momento si fermerà a riflettere sul futuro prendendo in considerazione ogni possibilità, dal rinnovo con i rossoneri al trasferimento nel campionato americano. L’attaccante francese ha ribadito più volte come la sua decisione sarà presa anche tenendo conto della sua famiglia. Infatti, vuole che quest’ultima viva nelle migliori condizioni possibili. Non resta che aspettare il termine della stagione per capire dove giocherà Giroud il prossimo anno. Nel frattempo, tutti i tifosi del Milan rimangono col fiato sospeso in attesa della decisione definitiva.