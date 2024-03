Ultim’ora Milan, Pioli in ansia: notizia dalla Nazionale

Non arrivano buone notizie dalla pausa nazionali per Stefano Pioli: le ultime sulla rosa rossonera e le preoccupazioni.

Il Campionato di Serie A è fermo ai box a causa degli impegni delle Nazionali: la maggior parte dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali farà rientro nei rispettivi club nella giornata di domani, visto che gli ultimi impegni termineranno questa serata. I club di Serie A, così, potranno tornare ad allenarsi al completo in vista dell’ultima parte di stagione.

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo sabato 30 marzo, alle ore 20:45, contro la Fiorentina, reduce della scomparsa di Joe Barone: si prospetta un Franchi sold out, con i tifosi viola pronti ad organizzare una coreografia in memoria dell’ex dirigente sportivo. I rossoneri hanno un secondo posto da blindare, ottenuto grazie alle ultime tre vittorie consecutive in Campionato, a discapito di una Juventus che viene da una striscia negativa.

Il tecnico rossonero è già al lavoro a Milanello con i ragazzi non convocati dalle Nazionali, ma da domani potrà contare sul rientro di tutti gli altri, per preparare al meglio la delicata trasferta di Firenze.

Milan, le Nazionali fanno paura: ansia per Pioli

Come scritto sopra, questa sera le Nazionali scenderanno in campo per le ultime amichevoli: in campo scenderà anche la Francia di Deschamps, che affronta in amichevole il Cile. Rispetto alla partita contro la Germania, il tecnico francese schiera dal primo minuto tre rossoneri: Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Contro i tedeschi, i tre erano stati risparmiati, ma questa sera saranno impegnati dal primo minuto. E l’ambiente rossonero non sarà affatto contento.

A seguito di questa notizia, in casa Milan è sicuramente cresciuta la tensione, visti i precedenti: in questa pausa per le Nazionali, infatti, i rossoneri hanno già perso per infortunio Kjaer, ma anche tanti altri club di Serie A hanno avuto questo triste epilogo. De Vrji e Sommer per l’Inter, De Ketelaere per l’Atalanta, Azmoun della Roma per citarne alcuni.

Il tecnico rossonero non sarà affatto contento della scelta del collega Deschamps, visto che tra quattro giorni il Milan dovrà affrontare la Fiorentina in Campionato: Pioli dovrà comunque rinunciare all’esterno francese Theo Hernandez a causa della squalifica. L’auspicio è che nessuno dei tre si faccia male, in vista anche del finale di stagione rossonero, con il Milan che dovrà affrontare la doppia sfida dei quarti di Europa League contro la Roma.