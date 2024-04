Giroud da brividi: “Sono milanista”, poi l’annuncio sul futuro

Il Milan non si ferma. I rossoneri archiviano la pratica Lecce per 3-0. Un ottimo successo che prepara al match con la Roma, come sottolineato da Giroud.

Nove, dieci, undici. Non è un terno da giocare al lotto, ma bensì i numeri di maglia dei marcatori del Milan che stendono il Lecce. Il Diavolo si conferma in stato di grazia. Quinto successo consecutivo in Serie A per i rossoneri, settimo contando tutte le competizioni. Non c’era miglior modo per preparare la super sfida di giovedì sera.

Il tridente Pulisic-Giroud-Leao, come in ordine di marcatura, sancisce il 3-0 finale e consolida ulteriormente il secondo posto, attualmente a -11 dall’Inter e a +9 sulla Juventus. Ad indirizzare la gara è anche l’espulsione diretta di Krstovic, che lascia in dieci uomini i salentini a fine primo tempo sul risultato di 2-0.

Super Milan, Giroud esulta: le dichiarazioni

Nel post partita della gara, Giroud si è compiaciuto della prestazione ai microfoni di DAZN. Di seguito le impressioni a caldo dell’attaccante:

“È il miglior Milan della stagione per me. Volevamo la quinta vittoria di fila. Abbiamo fatto bene oggi. Abbiamo fatto due gol nel primo tempo. Siamo stati efficaci. Sapevamo che il Lecce stava meglio nelle ultime partite. Abbiamo creato tanto sabato scorso contro la Fiorentina ma abbiamo fatto solo due gol. Oggi abbiamo fatto vedere la voglia di segnare e di essere più efficaci”.

Il francese ha esaltato il nuovo tridente che ha agito alla sue spalle, composto da Chukwueze, Pulisic e Leao:

“Conosco bene Ruben (Loftus–Cheek, ndr) e Christian (Pulisic, ndr) dal Chelsea. Abbiamo una buona intesa in campo ma anche con gli altri. Oggi Adli mi ha dato l’assist. Potevamo fare un altro gol prima di uscire. Mi sento molto bene, la squadra sta bene mentalmente e fisicamente. Abbiamo partite importanti a venire e vogliamo essere concentrati sull’obiettivo secondo posto e andare almeno in finale in Europa League“.

Le voci di mercato parlano insistentemente di un trasferimento in estate di Giroud ai Los Angeles FC. Il centravanti ha dribblato la domanda sul futuro come segue, mandando un messaggio d’amore al Milan: