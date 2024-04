Sassuolo-Milan, Pioli fa infuriare i tifosi: c’entra la scelta di formazione

Poche ore e sarà tempo per il Milan di sfidare il Sassuolo. Intanto, le probabili scelte di Stefano Pioli fanno storcere il naso ai tifosi.

Tornano gli impegni di campionato per il Milan e stavolta l’avversario sarà il Sassuolo. I Rossoneri devono mettere alle spalle la sconfitta in Europa League contro la Roma, tornando alla vittoria già nella sfida di domani. Un ulteriore passo falso rischierebbe, infatti, di gettare malumore attorno all’ambiente rossonero proprio nel momento più importante della stagione, quello dove è necessario spingere il piede sull’acceleratore per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un successo nella gara al Mapei Stadium, permetterebbe a Leao e compagni di consolidare ulteriormente il secondo posto (anche grazie al pareggio della Juventus nel derby) e di arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento di giovedì. All’Olimpico, dopo il passo falso dell’andata, sarà necessaria una vittoria, per portare quantomeno la gara ai tempi supplementari. È chiaro, quindi, che una vittoria contro il Sassuolo sarebbe un’importante dose di fiducia.

Al tempo stesso, però, i tifosi si aspettano un ampio turnover, per tenere riposati la maggior parte dei titolari in vista dell’impegno europeo. Secondo molte indiscrezioni Stefano Pioli dovrebbe optare per le seconde linee, ma dovrebbe esserci una scelta che non sembrerebbe essere andata molto giù ai tifosi rossoneri.

Verso Sassuolo-Milan: niente panchina per Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da TMW, il Milan che scenderà in campo alle 15.00 contro il Sassuolo vedrà la presenza di moltissime seconde linee. In porta spazio a Sportiello (con Maignan out per un affaticamento), mentre in difesa spazio a Florenzi, Kjaer, Tomori (rientrato dopo la squalifica con la Roma) e Theo Hernandez, che dovrebbe quindi partire comunque titolare. A centrocampo linea a tre con Musah, Adli e Reijnders, mentre in attacco tridente composto da Okafor, Jovic e Chukwueze. Di seguito la probabile formazione:

MILAN (4-3-3): Sportiello, Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Adli, Reijnders, Okafor, Jovic, Chukwueze.

Molti dubbi, dunque, per i tifosi rossoneri che preferirebbero far riposare anche Theo Hernandez. A quanto pare, però, il terzino francese dovrebbe comunque partire dal primo minuto, nonostante il big match contro la Roma in programma il prossimo giovedì. Come detto, però, domani sarà importante portare a casa i tre punti ed è quindi intuibile che Pioli non voglia fare a meno di tutti i suoi uomini importanti, anche se questo dovesse significare correre dei rischi in vista dei quarti di Europa League.