Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: novità assoluta per Pioli

Tra poco più di un’ora il Milan affronterà la Salernitana, per l’ultima giornata del Campionato di Serie A 2023/2024.

Il Campionato di Serie A è ai titoli di coda: domani, infatti, terminerà la stagione 2023/2024, con gli ultimi verdetti. 38 lunghe giornate, che hanno accompagnato i weekend degli sportivi, prima di salutare definitivamente un altro anno sportivo. Stagione che però non si chiude definitivamente, perché tra tre settimane cominciano gli Europei, nei quali è coinvolta anche l’Italia di Luciano Spalletti, detentrice del titolo.

Anche il Milan si appresta a salutare questa stagione, nella quale i rossoneri hanno ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: una stagione piuttosto altalenante, caratterizzata da due eliminazioni amare, prima quella ai gironi di Champions e poi quella ai quarti di finale di Europa League contro la Roma. In Campionato, la squadra rossonera ha subito un periodo difficoltoso, a causa anche dei numerosi infortuni che hanno colpito i giocatori della rosa. In quel momento, il Milan ha perso terreno dai cugini nerazzurri, che piano piano hanno preso il largo e si sono laureati Campioni d’Italia, proprio nel Derby della Madonnina.

Milan-Salernitana, le ultime scelte di Pioli sulla panchina rossonera

Milan-Salernitana saluta il campionato dei rossoneri, ma questa sera, tra le mura amiche di San Siro, ci saranno almeno altri tre saluti importanti in casa Milan: il match di questa sera sarà l’ultimo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Non solo, il diavolo e tutti i suoi tifosi saluteranno anche il difensore Kjaer e l’attaccante francese Olivier Giroud. Una serata all’insegna dei saluti, dunque, accompagnerà il post-gara.

L’intenzione del Milan è quella di concludere al meglio la stagione, conquistando gli ultimi tre punti stagionali a disposizione. Per la partita contro la Salernitana, ormai retrocessa nel campionato minore, Stefano Pioli schiera tra i pali Mirante, al posto dell’infortunato Maignan. In difesa, spazio alla coppia centrale Gabbia-Tomori, mentre sugli esterni ci saranno Calabria e Theo Hernandez. Novità a centrocampo, Florenzi schierato mediano insieme a Reijnders. A supporto del numero 9 rossonero ci sarà il trio offensivo composto da Pulisic, Bennacer e Leao. Questi gli undici scelti da Stefano Pioli per l’ultima partita stagionale e chissà che nel secondo tempo non ci sia spazio per i giocatori meno utilizzati durante l’anno.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pellegrino; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. All. Colantuno.