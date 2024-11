Addio Maignan, il Milan ha già l’erede: è il portiere della Nazionale

Futuro di Mike Maignan in discussione tra i rossoneri, tra i pali al suo posto può arrivare l’estremo difensore della selezione azzurra: le ultime

Per il Milan, che è stato protagonista di un avvio di stagione decisamente altalenante, c’è da rimboccarsi le maniche per risalire la china. Per farlo, i rossoneri hanno bisogno di tutti i principali big della rosa capaci di esprimersi al massimo del loro livello. Dunque, anche Mike Maignan, anche se per il portiere francese ci sono molte più attenuanti rispetto ad altri.

L’estremo difensore di certo non è stato aiutato da una linea difensiva molto, troppo ballerina. Magari non toccano i picchi di rendimento di eccellenza cui aveva abituato in passato, ma mettendoci comunque del suo quando chiamato in causa. Uno dei temi che lo riguarda da vicino, però, è quello di un futuro in discussione in casa milanista.

Maignan vorrebbe rimanere, il club vorrebbe blindarlo, questo è sicuro, e le indiscrezioni parlano di un accordo per il rinnovo in avvicinamento. Per lui, possibile un nuovo contratto da 5 milioni di ingaggio annuo. Ma potrebbe anche arrivare una offerta indecente dal Manchester City per Maignan, in grado di far vacillare tutti. E allora, il Diavolo deve necessariamente già pensare al suo erede.

Milan, se Maignan va via la pista è doppia: Meret ma non solo

Da questo punto di vista, le idee nella dirigenza milanista sarebbero già piuttosto chiare. Servirà, per rimpiazzare eventualmente Maignan, un estremo difensore affidabile e abituato a giocare ad altissimi livelli. Occhio all’idea Alex Meret.

A Napoli, la sua situazione contrattuale viene ridiscussa di anno in anno. Qualche errore di troppo nelle ultime partite potrebbe spingere gli azzurri a valutare l’addio e secondo ‘Calciomercato.it’ il Milan vorrebbe farsi trovare pronto. Ma ci sarebbe anche un altro portiere nell’orbita della Nazionale che piacerebbe molto: ossia, Carnesecchi dell’Atalanta. Servirebbero almeno 35 milioni, è vero, ma il Diavolo potrebbe sobbarcarsi questa cifra attingendo dall’incasso per Maignan.

Milan, dal rinnovo di Maignan a quello di Theo Hernandez: il tentativo di blindare i big

Per il momento, comunque, il Milan continuerà a tentare di trattenere Maignan. E non solo lui. Momento chiave per il rinnovo di tanti big, come Theo Hernandez.

Arrivano notizie interessanti per il prolungamento del terzino francese, con un accordo che ora pare possibile. Il Milan proverà ad accelerare, per poi concentrarsi sul rinnovo di un altro giocatore fondamentale. Reijnders ha stregato l’Europa, bisogna sbrigargli a prolungargli il contratto e ad adeguargli lo stipendio.