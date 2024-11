Ibra-Fonseca, problema interno: una cosa non è piaciuta oltre Leao

Sono diversi i temi caldi all’interno del Milan, ma ce n’è uno che sta andando ad oltranza e non piace a Fonseca.

Il tema principale, in casa Milan, resta quello delle continue esclusioni su Rafael Leao. Il calciatore portoghese salterà, quasi sicuramente, anche la partita contro il Monza.

Ma la verità, spiegano da Libero, sarebbe legata ad un altro problema interno al Milan, che riguarda Ibrahimovic e Paulo Fonseca. Tutto sembra chiaro, attraverso l’indizio sulla poca voglia di parlare, spiega il quotidiano, da parte di Fonseca che ha sostituito la conferenza stampa di vigilia di Monza-Milan, con l’intervista ai canali ufficiali del Milan. Non ha voglia di continuare a parlare, Fonseca, rispondendo alle domande su Leao.

Fonseca e Ibrahimovic: problema interno, lo spiega Libero

È chiaro ed evidente che il Milan, finito al centro delle notizie di cronaca sportiva italiana, non se la stia passando proprio benissimo. Diversi i temi, tutti caldi e con quello di Leao sopra tutti, che riguardano il Milan.

Al centro delle vicende le scelte di Fonseca e i risultati in rossonero perché, con una partita in meno, continua ad allontanarsi sempre di più il primo posto, nonostante i campionati non finiscono ovviamente a novembre. Ma c’è di più, in un problema interno che è stato svelato dal quotidiano.

Spiega Libero che, se Fonseca non ha voglia di parlare, è perché probabilmente è l’unico a farlo in questo momento, al Milan. Si sentirebbe, il tecnico rossonero, abbandonato da Ibrahimovic. Una figura così importante all’interno della società, che non supporta il proprio allenatore, scrive il quotidiano. Sono diversi i temi sulle cose che non starebbero funzionando all’interno del Milan e si spera che il campo possa allontanarli tutti, a partire appunto da Monza-Milan.

Cosa filtra su Fonseca: il tecnico teme una cosa

Teme l’abbandono di Ibrahimovic, Paulo Fonseca. Lo spiegano dal quotidiano, con il possibile esonero che potrebbe venir fuori nel periodo della sosta. Ibrahimovic potrebbe aver fatto un passo indietro, non seguendo più la squadra costantemente e non prendendo di conseguenza voce, sulle questioni del Milan, per riflettere sul futuro. Un futuro che potrebbe non vedere Fonseca più al Milan, qualora dovessero essere confermate le voci sul suo esonero. Intanto, il portoghese, resta a spalle larghe: contro il Monza, per scelta sua, continuerà a tenere in panchina Rafa Leao.

Voci sull’esonero di Fonseca: Ibra ci pensa

Circolano voci sull’esonero di Fonseca e questo, potrebbe consumarsi a prescindere dai risultati futuri, nel periodo della sosta per le Nazionali. I media svelano che sono diversi i nomi in ballo in caso di ipotesi, con Allegri sempre in cima alla lista dei desideri di Ibrahimovic, qualora dovesse saltare il portoghese. Stesso Fonseca, voluto fortemente da Ibra per ammissione dello svedese, che lo preferì ad Antonio Conte, come svelato nella conferenza di presentazione del portoghese.