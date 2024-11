Sorpresa Milan, nome nuovo per la difesa: piace la rivelazione del campionato

In casa Milan si lavora anche al futuro e nel mirino c’è un nome piuttosto interessante per la prossima stagione.

La vittoria del Santiago Bernabeu ha riportato entusiasmo ma in casa Milan si pensa già alla prossima sfida. Dopo quest’inizio di stagione il club rossonero – che ha avuto fino ad ora diversi alti e bassi – ha come obiettivo la priorità di risalire la china anche in campionato e servirebbe arrivare alla sosta con una vittoria.

In questa prima fase di stagione il Milan non ha convinto in diversi reparti e uno tra tutti è sicuramente la difesa. Il club rossonero vede Tomori che non convince, Gabbia che è in crescita ma non sembra ancora pronto per una squadra da titolo e il serbo Pavlovic, acquisto dell’estate che recentemente ha fatto qualche errore di troppo. Per questo il Milan potrebbe presto tornare sul mercato, la priorità è comprare un difensore centrale.

Il club rossonero valuta alcuni nomi e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nome nuovo, un giocatore italiano e sarebbe una novità visto i recenti mercati del club rossonero. In ogni caso la priorità è prendere giovani e secondo quanto riporta l’edizione odierna della Nazione il Milan sarebbe sulle tracce di Simone Canestrelli, 24enne difensore del Pisa e nome molto interessante per il club rossonero.

Mercato Milan, nome a sorpresa per il club di Fonseca

La Serie B è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni e tra questi c’è sicuramente il Pisa di Pippo Inzaghi che guida il campionato ed ha messo in mostra diversi giocatori piuttosto interessanti. Tra questi c’è appunto Canestrelli, un difensore centrale che ha segnato già due reti ed ha dimostrato di essere molto bravo in marcatura.

Per questo il Milan ha segnato sul taccuino il suo nome e potrebbe decidere di fare un affondo tra gennaio e giugno, un giocatore che potrebbe ripercorrere in rossonero le orme di Gatti, giocatore per certi versi simile che è esploso in maglia Juventus. Il Milan segna, spera che nelle prossime settimane qualcosa possa cambiare ma intanto la priorità è il centrale difensivo e il calciatore del club toscano è un nome interessante. Come sottolinea la Nazione sul giocatore non c’è solo il Milan ma anche il Bologna ed occhio anche all’interesse di altri club italiani.