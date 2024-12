Esonero Fonseca, svolta possibile in casa Milan: arriva l’annuncio in diretta

A poche ore da Milan Roma arrivano rumors che avrebbero del clamoroso relativi all’attuale allenatore del Milan Paulo Fonseca.

La stagione del Milan sino ad ora è stata ben al di sotto delle aspettative. Tolto qualche exploit come le vittorie su Inter e Real Madrid la squadra non sembra aver vissuto bene il cambio in panchina con il passaggio da Pioli a Paulo Fonseca. Più volte l’allenatore portoghese è stato in bilico ed ora arrivano clamorose dichiarazioni. Questa sera ci sarà la sfida tra Milan e Roma e il club rossonero non può più fallire, un risultato negativo potrebbe cambiare il prossimo futuro in casa Milan, in particolare per l’allenatore rossonero Fonseca.

Addio Fonseca, l’esonero non è utopia

In questa stagione diverse volte la posizione di Fonseca è stata in bilico ma ogni volta il tecnico si è salvato. Il Milan sembra in ripresa nonostante scelte forti come l’esclusione di Theo Hernandez. Il tecnico vuole rilanciare il francese ma sta usando praticamente una strategia molto simile a quella utilizzata con Rafa Leao ad inizio stagione. Sono arrivate nelle ultime ore importanti rumors riguardo il futuro del tecnico portoghese.

Durante la consueta diretta su Sportmediaset i colleghi hanno parlato di clamorosi rumors che arriverebbero prima di Milan Roma. Secondo quanto riporta Sportmediaset una sconfitta o comunque un risultato negativo porterebbe al clamoroso esonero dell’allenatore del Milan; la società nel caso sarebbe intenzionata ad esonerare il tecnico addirittura prima della partenza per l’Arabia Saudita dove il club sarà protagonista in Supercoppa italiana.

Addio Fonseca, che succede in casa Milan?

Ovviamente usando tutti i condizionali del caso, lo stesso hanno fatto anche i colleghi ma l’allenatore rossonero potrebbe incredibilmente saltare prima dell’inizio del 2025. In queste settimane si è parlato molto della situazione in casa Milan e specialmente di un clima tutt’altro che confortevole, qualche malumore di troppo e una situazione che vede la classifica abbastanza traballare.

Attualmente il Milan è ottavo in classifica ed è a 9 punti dalla Lazio quarta, ma va detto che i rossoneri hanno due gare in meno rispetto ai rivali. La sfida contro il club giallorosso è molto delicata e rappresenta un dentro e fuori per entrambe le squadre. Il Milan ha la possibilità di avvicinare finalmente la zona Champions, obiettivo prioritario in questa stagione.

D’altro canto invece la Roma è a caccia di punti per allontanare definitivamente i fantasmi della zona retrocessione ed avere finalmente un periodo di tranquillità. Ma vi sono comunque da registrare questi clamorosi rumors e la panchina del Milan stavolta balla davvero, Fonseca rischia grosso.