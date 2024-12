Mercato Milan, arriva la decisione di RedBird: ecco cosa accadrà a gennaio

In casa Milan questa sera Paulo Fonseca e i rossoneri si giocheranno una gara per certi versi decisiva. Intanto si pensa al mercato.

La stagione del Milan è stata finora molto al di sotto delle attese e la sfida di questa sera contro il Verona rischia di essere un importante dentro o fuori per l’allenatore rossonero Paulo Fonseca. Il tecnico rischia grosso e un risultato negativo al Bentegodi potrebbe portare a decisioni importanti, magari proprio come un esonero.

In estate il club ha comunque fatto importanti investimenti ma forse – eccetto Fofana a centrocampo – nessuno ha mantenuto le aspettative. In difesa Pavlovic ha deluso quando chiamato in causa ed ora è dietro nelle gerarchie del tecnico lusitano. Emerson Royal è costantemente sotto attacco di tifosi e addetti ai lavori mentre Morata sembra ‘lontano parente’ del giocatore che ammiravamo all’Atletico Madrid. Cosi il club sta facendo importanti valutazioni.

L’edizione odierna del Corriere della Sera si è concentrato sui possibili movimenti di mercato che potrebbe fare il Milan durante la sessione invernale di calciomercato e ha dato importanti indizi sul pensiero di Zlatan Ibrahimovic e in generale di Redbird con la società che ha le idee chiare su cosa fare in questo momento.

Mercato Milan, Redbird ha chiarito le proprie intenzioni

Il Corriere della Sera ha sottolineato il pensiero in casa Milan e cioè che non si riempirà tanto per comprare, acquistando giocatori tappabuchi, magari ultratrentenni solo per rinfoltire la rosa e dare più scelte al tecnico. Redbird non cambia linea, la priorità è acquistare solo giocatori funzionali al progetto e da qui non si esce, giocatori di prospettiva, seguendo la linea giovane e non a prezzi esorbitanti. La società ha dettata la linea in estate e anche ora si verranno a verificare situazioni simili.

D’altronde Paulo Fonseca ne ha parlato anche in conferenza stampa sottolineando che si parlerà sempre di mercato, ma ora è presto e ha poi confermato: “La società è sempre attenta al mercato e se ci sarà bisogno loro sono sempre pronti a intervenire”. Insomma il pensiero c’è ma sempre seguendo questa linea e da li non si esce. Il Milan lavora in vista del match di stasera ma anche sul mercato ed occhio alle possibilità opportunità improvvise, sempre seguendo una determinata linea.

Ora intanto testa al Verona perchè in caso di risultato negativo sarà una situazione delicata per il tecnico rossonero Paulo Fonseca.