Milan Stella Rossa, emergenza Pulisic per Fonseca: il tecnico corre ai ripari

Emergenza Pulisic: Fonseca studio un piano per sostituirlo nel match Milan-Stella Rossa



É tempo di Champions League ed in programma mercoledì 11 Dicembre ore 21:00 ci sarà la tanto attesa sfida tra Milan-Stella Rossa. Il tecnico rossonero però dovrà fare i conti con una vera e proprio emergenza scaturita dall’infortunio rimediato da Pulisic.

Il calciatore è uscito dal campo, con una sostituzione forzata, nel match di venerdì a Bergamo contro l’Atalanta. Il rossonero, dolorante, ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 38 patendo un dolore abbastanza risentito al polpaccio.

In queste ultime ore sono in corso gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio ma secondo le prime indiscrezioni si potrebbe ipotizzare di una lesione. Dunque una tegola per Fonseca che dovrà ricorrere ai ripari, il prima possibile, specialmente in vista dell’imminente sfida in Champions League contro la Stella Rossa.

Il Milan, ora più che mai, ha intenzione di portare a casa una soddisfacente vittoria puntando ad accumulare quei tre punti necessari, almeno in parte, a proiettarsi lontano dalla zona dei play-off e garantirsi uno spiraglio sicuro per il passaggio al prossimo turno. Con l’infortunio recente di Christian Pulisic e i vari diffidati in giro per la rosa, Paulo Fonseca è richiamato ad organizzare ed a studiare un’attenta formazione per riarginare questa emergenza evidente.

Le alternative di Paulo Fonseca: ecco le tre opzioni valide per contrastare l’emergenza Pulisic

Dopo l’infortunio rimediato da Christian Pulisic e la lesione il calciatore rossonero non sarà disponibile, con estrema sicurezza, nè nella sfida tra Milan-Stella Rossa in Champions League e nè contro il Genoa nel campionato di Serie A.

L’allenatore del Milan sta studiando dettagliatamente un piano per poter far fronte a questa nuova emergenza spuntata nella sua rosa. Vediamo insieme le tre opzioni valide per sostituire in campo Pulisic.

Si parte con l’idea di schierare Loftus-Cheek e Musah esattamente nella stessa maniera con la quale hanno proseguito la partita contro l’Atalanta in seguito alla sostituzione forzata del calciatore statunitense. Poi si passa allo schema di Loftus-Cheek trequartista e Chukwueze a destra per poi concludere con Alvaro Morata alle spalle di Abraham.

Il Milan vuole assolutamente portare a casa questi 3 punti con l’intenzione di sgattaiolare lontano dalla voragine che, in qualche modo, può intrappolarli ancora nella zona dei play-off. Facendo riferimento al bilancio delle prime 5 partite in Champions League, il club rossonero è riuscito a spuntare 3 vittorie (Club Brugge, Real Madrid e Slovan Bratislava) portando però al contempo anche 2 sconfitte inziali (Liverpool ed infine con il Bayern Leverkusen).