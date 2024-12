Pericolo Milan, Fonseca rischia grosso: ansia per la Champions

Pericolo Milan, Fonseca può rischiare grosso nella sfida di Champions League contro la Stella Rossa.



Il Milan mercoledì affronterà ospiterà la squadra Stella Rossa per il match di Champions League in programma l’11 Dicembre alle ore 21:00.

La squadra rossonera ha come obettivo quello di guadagnare i 3 punti per ottenere il punteggio necessario per evadere dalla zona dei play-off ed accodarsi direttamente alle squadre che stanno proseguendo nel cammino con la sicurezza di passare al prossimo turno senza fastidiosi problemi.

Pericolo Milan, Fonseca deve fare i conti con ben tre diffidati all’interno della sua rosa che se ammoniti salteranno la partita successiva prevista contro il Girona a Gennaio.

Secondo le nuove procedure in Champions League la squalifica entra in gioco quando scatterà la terza ammonizione e successivamente a quelle dispari ricevute (quinta, settimana, nona …). Ci sarà un reset generale di cartellini nel momento in cui si passerà ai quarti di finale.

Vediamo insieme il punto dei diffidati e degli squalificati nella squadra del Milan di Paulo Fonseca.

Calabria, Chukwueze e Fofana si aggiungono alla lista dei diffidati

A fare il loro ingresso nella lista dei diffidati ci pensano Davide Calabria, Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana. Alla terza ammonizione scatterà automaticamente la squalifica nella partita successiva proprio come successo ad Alvaro Morata, che dopo aver conseguito tre cartellini gialli, ha dovuto rinunciare alla sfida contro lo Slovan Bratislava.

Ecco la situazione ammonizioni.