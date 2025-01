Milan-Girona, le scelte di Conceicao: clamoroso ritorno tra i titolari!

Vicini al fischio d’inizio tra Milan-Girona: le scelte ufficiali di Conceicao e Friis per il match della 7ª giornata di Champions League

Manca poco al fischio d’inizio della sfida allo Stadio San Siro tra Milan e Girona, match che scandisce la 7ª giornata di Champions League. Una gara dove la squadra rossonera, già candidata ai play-off, tenterà il possibile per acquisire i 3 punti necessari per volare direttamente tra le prime 8 squadre e garantirsi l’accesso definitivo agli ottavi di finale. Un’impresa quella che, dall’altra parte, dovrà mettere in atto il Girona con solo 3 punti in tasca per non raggiungere il capolinea già in questa partita.

I ragazzi di Sergio Conceicao provengono da un bilancio partite per nulla indifferente: nelle ultime 5 il Diavolo ha messo a segno 4 vittorie ed una sola sconfitta. Un chiaro segnale che il club sta pian piano risalendo la china e questa sera la voglia di portare a casa la qualificazione diretta è alle stelle.

Milan-Girona, l’undici titolare: Musah prende il posto di Pulisic. Torna Morata.

Grande sfida questa sera allo Stadio San Siro per la squadra di Sergio Conceicao che proverà il tutto per tutto per garantirsi l’accesso inviolabile agli ottavi di finale di Champions League. Avendo già a disposizione il posto nei play-off la squadra rossonera è più che vogliosa di mettere a segno questi 3 punti necessari per proiettarsi e scrollarsi di dosso la pressione e il timore che questa tipologia di situazione è in grado di abbattersi sulla squadra. Per quanto riguarda le scelte dell’allenatore ci sono alcuni cambiamenti ma anche un ritorno clamoroso nell’11 titolare. Guardiamola insieme.

Toccherà la panchina a Pulisic dopo l’affaticamento muscolare rimediato durante il match contro il Como. Nonostante gli esiti positivi degli ultimi esami Conceicao non ha voluto rischiare ed al suo posto subentrerà Musah sulla destra. La difesa sarà costituita da Gabbia e Pavlovic con agli esterni Emerson Royal e Hernandez. La linea a tre in mediana vede Bennacer, Fofana e Reijnders. Torna anche Morata (assente contro la Juventus per squalifica) insieme a Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. All. Conceiçao.

Milan-Girona, le scelte della squadra avversaria

Il Girona dovrà inventarsi qualcosa stasera per ribaltare completamente il suo destino ed il suo futuro all’interno della competizione. Mancano due giornate al termine di questa prima fase della Champions League e la squadra ceca sà benissimo che dovrà compiere un’impresa per tentare di non fare finire, già questa sera, la sua avventura nella competizione.

L’allenatore del Girona si affiderà anche lui al modulo 4-3-3. Tra i pali Gazzaniga per costruire il reparto difensivo con David Lopez e Kreji accompagnati sugli esterni da Frances e Blind. A seguire a centrocampo Oriol Romeu, Van de Beek ed Herrera. A sostegno del centravanti Abel Ruiz ritroviamo sulle ali Tsygankov e Bryan Gil.

GIRONA (4-3-3-): Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. All. Friis