Beffa Milan, l’affare sta saltando: contatti con la big di serie A

Ennesima tegola per il calciomercato invernale rossonero: l’annuncio non lascia dubbi, il talento è davvero lontano

Un altro colpo di scena sorprende i rossoneri in un infuocato mercato invernale. La stagione del Milan ha vissuto una svolta con la notizia dell’arrivo di Sergio Conceicao ma ora il club lavora sul mercato; la società e il tecnico hanno le idee chiare su cosa serve, rinforzi un pò in tutti i reparti. Il sogno è Rashford ma non c’è solo lui nel mirino e il club rossonero lavora anche al centrocampo. Il Milan pensa ad un centrocampista da mesi, ma il colpo ora può sfumare e sul calciatore c’è il forcing anche di altri club, uno di serie A in particolare.

Il Milan non ha più chance: il club ci riflette

La Lazio sta infatti accelerando e si avvicina all’ingaggio di un promettente centrocampista, bruciando la concorrenza proprio del Milan che lo aveva cercato per rinforzare la mediana. Si tratta di Reda Belahyane, talento classe 2001 attualmente in forza al Verona. Fabrizio Romano ha rivelato su X che i biancocelesti sono in trattative molto avanzate con il club veneto per concludere l’affare. La mossa decisa della società di Lotito sembra aver sorpreso il Milan, che da tempo seguiva il giocatore con grande interesse.

Un vero blitz quello della Lazio, che vuole assicurarsi le prestazioni di un mediano che, seppur giovane, ha già dimostrato di essere maturo tatticamente e raffinato tecnicamente. Belahyane, poco utilizzato fino all’ultima stagione, ha però ricevuto apprezzamenti dall’attuale tecnico laziale, Marco Baroni, che lo ha già allenato a Verona.

Il marocchino, parlando del suo passato recente sotto la guida del tecnico, aveva rilasciato belle parole nonostante lo scarso impiego: “Con mister Baroni non ho giocato molto, ma ho imparato tanto. Il calcio italiano è diverso da quello francese, ma anche senza essere titolare ho acquisito esperienza preziosa”. Parole al miele che confermano la decisività del fattore allenatore nell’operazione, nonostante una lunga e forte corte del club rossonero.

Milan, sfuma Belahyane: la dirigenza rossonera lavoro sulle alternative

Il Milan resta ora a mani vuote in una trattativa che pareva abbondantemente alla sua portata economicamente. La dirigenza rossonera aveva identificato in Belahyane un rinforzo ideale per aumentare le opzioni in mediana, ma la prontezza della Lazio ha ribaltato lo scenario. Sarà costretto, dunque, a guardare altrove per trovare nuove soluzioni tattiche e tecniche che accontentino il nuovo mister Sergio Conceicao.

L’operazione non è ancora ufficiale, ma le sensazioni indicano un accordo imminente. Il centrocampista sembra destinato a vestire il biancoceleste, mentre il Milan dovrà rimboccarsi le maniche e trovare alternative per continuare a essere competitivo su tutti i fronti e soddisfare le aspettative del nuovo tecnico portoghese, che attende rinforzi mirati per lottare ancora per entrare in Europa dalla porta principale.