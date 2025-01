Colpaccio a sorpresa in casa Milan: affare in prestito, è una richiesta di Conceicao

In casa Milan il club rossonero lavora alle entrate e alle uscite. L’obiettivo è accontentare le richieste del nuovo allenatore Sergio Conceicao.

Il clima in casa Milan è piuttosto positivo. Il club rossonero ha cominciato il 2025 con un titolo, arrivato per certi versi in maniera inaspettata. Dopo l’addio di Paulo Fonseca c’è stata la svolta, l’arrivo di Sergio Conceicao ha portato ottimismo e anche gli uomini chiave del match, basti pensare a Theo Hernandez e Rafa Leao, sembrano essere davvero rinati. Dopo la supercoppa ora bisogna capire se finalmente la squadra rossonera troverà continuità o meno, intanto il mercato è cominciato e la società sta lavorando per accontentare tutte le richieste dell’allenatore.

Boom Milan, stavolta l’affare può andare in porto

La società vuole rinforzare la rosa, l’obiettivo Champions League non è semplice da raggiungere e servono rinforzi di qualità, specialmente per il reparto offensivo. Conceicao ha fatto vari nomi e tra questi uno che ispira particolarmente gioca nel Real Madrid; bisogna capire la formula ma la fonte sembra affidabile e sarebbe un’esplicita richiesta del tecnico portoghese.

Secondo quanto riporta il portale turco NTV Sport il Milan è sulle tracce del talento turco Arda Guler, stellina del Real Madrid. Secondo il portale il club rossonero – su richiesta del tecnico – avrebbe chiesto il giocatore in prestito e sarebbe cosi un colpo da novanta per i colori rossoneri. Conceicao ha richiesto rinforzi di qualità per il reparto offensivo rossonero e Arda Guler è uno dei nomi papabili.

Arda Guler e non solo: le ultime di mercato rossonero

La sessione di mercato del club rossonero è appena cominciata e sono stati accostati diversi nomi di primo piano al club rossonero. Oltre ad Arda Guler si è parlato molto anche di Dani Olmo e di Marcus Rashford, tutti nomi di grande qualità. Per tutti bisogna capire soprattutto la formula ma quel che è certo e che potrebbero arrivare 1 o anche due rinforzi utili alla causa rossonera.

C’è ad esempio la questione Okafor che potrebbe partire direzione Lipsia in questa sessione di calciomercato. O anche Luka Jovic, oramai in uscita e che piace a qualche club turco (e anche al Torino). In caso di 1 o più cessioni nel reparto offensivo potrebbero arrivare più rinforzi, specialmente se parliamo di colpi a condizioni favorevoli.

Per quel che riguarda la questione Arda Guler bisogna invece chiarire le condizioni riguardo la possibile trattativa, il portale sottolinea l’opzione prestito secco ma non è da escludere una trattativa simile a quella che ha portato Brahim Diaz in rossonero, ovvero cessione ed eventuale recompra.