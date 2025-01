Colpo di scena Milan, Conceicao gli cambia ruolo: ribaltone in difesa

C’è grande attesa in casa Milan per la sfida di domani sera contro la Dinamo Zagabria, un match fondamentale per le sorti della stagione rossonera.

In casa Milan è la vigilia di un match molto importante ai fini della stagione con i rossoneri che affronteranno l’ultimo turno di Champions League. La formazione di Sergio Conceicao affronterà la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro e l’unico obiettivo è la vittoria con la squadra che non può non raggiungere questo risultato se vuole conquistare la Top 8 in classifica. Per l’occasione il tecnico rossonero deve però fare i conti con un’emergenza non da poco.

Emergenza totale in difesa: Milan, che succede

La sfida contro il club croato non è semplice sia perchè parliamo di una squadra che spesso – complice il caldo pubblico – tende a dare il meglio di sè in casa e sia perchè una vittoria potrebbe regalare ai croati una difficile ma comunque ancora possibile qualificazione nei Playoff di Champions League. Playoff che il Milan vuole evitare ma con Conceicao pronto ad una grande sorpresa.

Come riporta Sky Sport il club rossonero sarebbe pronto a schierare il difensore Fikayo Tomori nel ruolo di terzino destro di una difesa a quattro, una novità assoluta per il calciatore inglese che non ha mai fatto questo ruolo con la maglia del Milan. Conceicao si ritrova a fare ciò a causa di un’emergenza totale in quel ruolo.

Milan ‘con gli uomini contati’: i dettagli

Il Milan si ritrova in emergenza nel ruolo di terzino destro con Kyle Walker ancora fuori per problemi burocratici e Calabria invece out per squalifica. Di conseguenza il tecnico ha gli uomini contati e valuta Tomori in questa inedita posizione con il calciatore inglese al momento favorito su Terracciano che spesso invece Conceicao ha preferito utilizzare nel ruolo di mediano.

Ricordiamo inoltre che il Milan ha anche Emerson Royal in rosa ma il giocatore si è infortunato (tra l’altro ad un passo dalla cessione) nel corso dell’ultimo turno di Champions League. Una situazione curiosa con il Milan che ha tantissimi terzini destri e domani userà un centrale fuori posizione. Da sottolineare inoltre la situazione del giovane Jimenez, promessa che ha sempre ben figurato in questa stagione.

Il giocatore non è in lista A e neanche in Lista B in quanto è al Milan da meno di due anni. Una curiosa emergenza che verrà sicuramente risolta domenica nel derby contro l’Inter.