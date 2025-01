Dal Milan all’Atalanta, il club ora ha deciso: la cessione fa discutere

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero vedere tante sorprese in casa Milan. Il club rossonero valuta alcuni nomi sia in entrata che in uscita.

Manca poco più di una settimana al termine del calciomercato e il Milan è una delle squadre più attive da questo punto di vista. Dopo aver preso ufficialmente Kyle Walker la formazione rossonera ora lavora ancora in entrata e servono rinforzi nel reparto offensivo. La società ha le idee chiare, vuole regalare un bomber a Sergio Conceicao e dopo l’opportunità svanita con Marcus Rashford ha deciso di puntare diritta su Santiago Gimenez, obiettivo numero uno in questi ultimi giorni. Trattare con il Feyenoord non è semplice ma il club ci proverà fino alla fine.

Mercato Milan, si lavora sia in entrata che in uscita

In casa Milan si lavora alle entrate e servono più rinforzi. Oltre a Gimenez si è fatto anche il nome di Riccardo Orsolini ma c’è da valutare anche la situazione in difesa. Il club rossonero ha preso Walker ma alla fine – dopo vari rumors – non ha ceduto nessuno, complice anche l’infortunio di Emerson Royal; il terzino era vicinissimo alla cessione ma l’infortunio in Champions League ha ribaltato tutte le cose.

Allo stesso tempo Tomori sembrava vicino alla Juve ma alla fine i bianconeri hanno cambiato obiettivo ed hanno puntato su un giocatore in prestito secco seppur oneroso come Gabri Veiga. La società rossonera cede solo a titolo definitivo e anche nelle ultime ore sembra aver optato per questa decisione. L’Atalanta ha provato a sondare il terreno per Pavlovic ma il club ha dato una risposta ben chiara.

Cessione Milan, la società chiarisce il suo pensiero

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile cessione di Pavlovic, arrivato in estate dal Salisburgo. Il giocatore piace molto all’Atalanta e dopo lo Stoccarda anche il club nerazzurro ha chiesto informazioni sul centrale rossonero, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà. Il Milan non ha chiuso totalmente le porte ma ha spiegato che cede solo a titolo definitivo.

Sia l’Atalanta che lo Stoccarda erano molto interessate per un’operazione in prestito con diritto di riscatto invece il Milan ha un altro pensiero e cede uno dei suoi difensori – specialmente ad una rivale come nel caso dell’Atalanta – solo ad un prezzo già fissato. Cessione definitiva o al massimo prestito con obbligo di riscatto.

L’Atalanta deve sostituire l’infortunato Kossounou, ko fino al termine della stagione e preferirebbe solo una cessione in prestito. Vedremo meglio nei prossimi giorni.