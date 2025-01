Mercato Milan, l’affare è stato smentito: non c’è mai stato nessun contatto!

Clamorosa smentita in casa Milan, l’interesse non è mai tramutato in un contatto: l’indiscrezione spiazza i tifosi

Le voci di mercato, si sa, hanno il potere di accendere speranze e dibattiti, soprattutto in una piazza come quella rossonera, abituata a grandi colpi e sogni di gloria. Negli ultimi giorni, tra i tanti nomi accostati al Milan, uno in particolare ha fatto parlare tutti.

Si tratta di Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, che sembrava essere finito nei radar della dirigenza milanista come rinforzo per il reparto offensivo. L’idea, a dire il vero, non sembrava così campata in aria, poiché dopo aver messo a segno il primo colpo del mercato invernale con l’arrivo di Kyle Walker, il Milan è in piena fase di studio per le prossime mosse.

Milan, netta smentita su Orsolini: tifosi delusi

L’attacco, in particolare, è un reparto che sta vivendo alti e bassi, anche a causa delle difficoltà di adattamento di alcuni nuovi acquisti estivi. Proprio per questo era stata avanzata l’ipotesi di uno scambio con il Bologna, che avrebbe portato l’esterno nigeriano Samuel Chukwueze in Emilia e Orsolini alla corte di Sergio Conceicao. Tuttavia, rimane da vedere se tale scambio avrà realmente luogo.

Un’operazione che avrebbe avuto senso per entrambe le parti. Ma l’entusiasmo generato da questa notizia è stato spento nel giro di poche ore. A chiarire la situazione ci ha pensato Orazio Accomando (giornalista di DAZN), che con un post sul suo profilo X (ex Twitter) ha categoricamente smentito l’esistenza di qualsiasi contatto tra le due società: “Non c’è mai stata alcuna trattativa per Orsolini.”

Una doccia fredda per i tifosi del Milan, che già si immaginavano il talento italiano vestire la maglia rossonera. La smentita conferma, però, la strategia di cautela che la dirigenza sta adottando in questo mercato invernale, evitando mosse affrettate e concentrandosi su obiettivi davvero prioritari.

Milan, Conceicao attende rinforzi: un nome in cima alla lista

Tra questi obiettivi, un nome che continua a circolare è quello di Santiago Gimenez , attaccante messicano del Feyenoord). Il Milan avrebbe già presentato un’offerta di 30 milioni di euro per il bomber, ma il club olandese non sembra intenzionato a scendere a compromessi, chiedendo almeno 45 milioni bonus inclusi.

Una cifra importante, che al momento rappresenta un ostacolo non facile da superare. Insomma, mercato in evoluzione per i rossoneri. Conceicao attende, il Milan cerca di accontentarlo: le sorprese di mercato non finiranno qui.