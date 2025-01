Lascia il Milan ma resta in Serie A: la clamorosa svolta sorprende tutti

Ancora futuro in Serie A per il rossonero. Il Milan è pronto a chiudere un clamoroso affare con un altro club italiano.

Il Milan si sta senza dubbio prendendo la scena in questa sessione invernale di calciomercato. Il Diavolo è il club di Serie A più attivo, con la dirigenza rossonera che sta lavorando su più fronti. Poche ore fa è arrivato il comunicato ufficiale dell’acquisto di Kyle Walker, mentre procedono le trattativa con il Feyenoord per l’arrivo di Santiago Gimenez.

È chiaro, però, che per poter finanziare i colpi in entrata, siano necessarie anche alcune cessioni. Da giorni il Milan è al lavoro per provare a piazzare alcuni esuberi. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi un clamoroso scenario: il rossonero potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in un altro club italiano.

Chukwueze al Bologna: è il primo obiettivo per l’attacco

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe più che concreto l’interesse del Bologna nei confronti di Samuel Chukwueze. Il club rossoblù, che avrebbe chiesto informazioni anche su Noah Okafor, starebbe pianificando un colpo in attacco e l’esterno nigeriano sarebbe proprio la prima scelta.

Il Milan spera di poter trovare un accordo , per poi affondare definitivamente il colpo per Gimenez. Al tempo stesso, però, il Bologna vorrebbe raggiungere un’intesa con il club rossonero sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni i due club si risentiranno, ma la sensazione è che entrambe le società vogliano trovare una quadra.

Buone notizie dal campo: Chukwueze tornato in gruppo

Intanto in giornata Chukwueze è tornato ad allenarsi con il resto della squadra in vista della sfida di campionato contro il Parma in programma domenica alle 12.3o. La lesione al bicipite femorale sinistro, rimediata nell’ultima gara del 2024 contro la Roma, è ormai alle spalle. L’ex Villarreal sarà, dunque, a disposizione di Sergio Conceiçao e sarà presente nella lista dei convocati.

Il rientro di Chukwueze non può che essere una buona notizia in casa Milan. L’esterno nigeriano può rappresentare un’arma in più per Conceiçao e al tempo stesso averlo nel pieno della forma faciliterebbe di certo una sua eventuale cessione.

I prossimi giorni saranno fondamentali per il Milan e per le strategie di mercato. L’arrivo di Kyle Walker non può ovviamente bastare ed anche il Milan lo sa bene. Anche le cessioni, però, sono necessarie.