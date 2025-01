Mercato Milan, arriva il colpo targato Redbird: i rossoneri lo lasciano in prestito

Nome nuovo in casa Milan. Il club rossonero valuta un rinforzo piuttosto giovane e potrebbe arrivare come colpo a sorpresa.

Il Milan lavora sul mercato senza sosta e valuta di rinforzare tutti i reparti. Mentre la squadra è in fase di preparazione per la sfida di San Siro contro il Cagliari la società pensa al futuro e osserva nomi in tutti i reparti. Se la priorità come sappiamo tutti è l’attacco Redbird monitora nomi giovani e profili con grandi margini di crescita e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nome nuovo. Non è una vecchia conoscenza ed anzi il club rossonero stavolta sarebbe pronto a pescare in serie A.

Milan, Redbird ha deciso: pronto l’affondo al giovane talento

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport il Milan sarebbe pronto a tuffarsi sul giovane e interessante talento dell’Empoli Saba Goglichidze, un nome che ha fatto piuttosto bene in questa prima parte di stagione e che ha ancora grossi margini di crescita. Un classe 2004, un calciatore che ha fatto piuttosto bene in questa fase della stagione.

Giovane, con margini di crescita e costi non elevati: Goglichidze rappresenta uno dei parametri perfetti per la proprietà Milan e la dirigenza rossonera lo ha messo nel mirino. L’affare potrebbe chiudersi già a gennaio, ma il Milan starebbe valutando varie opzioni per chiudere l’affare con l’Empoli che assolutamente non chiude alla cessione.

Nuovo colpo in casa Milan, il club studia una soluzione

In questo momento il Milan è comunque coperto nel ruolo con Calabria che resterà fino a giugno ed Emerson Royal che ha trovato la quadra, Goglichidze può giocare sia come terzino destro che come centrale di una difesa a tre o a quattro, è molto giovane e il suo attuale allenatore sta solo saggiando le sue doti, ma il giocatore sembra molto interessante.

Un profilo giovane e futuribile e il club sarebbe intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo già adesso e poi lasciarlo in prestito al club toscano. Il Milan valuta questa come prima ipotesi principale e l’Empoli sarebbe aperto a questa possibilità. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Al momento il giocatore non è un titolare fisso ma è nelle rotazioni del tecnico e soprattutto nelle ultime settimane sta trovando spazio. Il Milan ha messo il suo nome in lista ed occhio all’affare a sorpresa.