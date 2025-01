Mercato Milan, Di Marzio sgancia la bomba: l’attaccante arriva direttamente dalla Serie A

I rossoneri fanno sul serio per l’attaccante militante in Serie A, pronta la maxi proposta al top club: ore caldissime.

Il Milan ha battuto il primo colpo di mercato quest’oggi, in seguito all’annuncio ufficiale dell’arrivo di Kyle Walker. All’ingaggio del terzino destro di proprietà del Manchester City andrà a unirsi un altro giocatore di spessore.

I rossoneri hanno le idee chiare, puntando forte sull’acquisto di un importante calciatore che andrà a rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Dopo gli accostamenti di Rashford e Joao Felix alla maglia del Diavolo, ecco la nuova bomba di mercato che sorprende i tifosi: arriva direttamente dal big club militante in Serie A.

Mercato Milan, all-in sull’attaccante del top club italiano: ore decisive

Il Milan è al lavoro sul mercato nel tentativo di perfezionare la propria rosa. Stando a quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, i rossoneri sarebbero intenzionati a prelevare un attaccante da uno dei top club militanti in Serie A: stiamo parlando di Riccardo Orsolini.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, la società meneghina avrebbe già presentato un’offerta al Bologna, rispedita al mittente. Di seguito quanto sottolineato a Calciomercato – L’Originale:

Il Milan è in forte pressing su Orsolini. La scorsa settimana ha presentato una prima offerta di 18 milioni più il cartellino di Noah Okafor, ma la proposta è stata rifiutata dal Bologna. I rossoneri vogliono insistere, provando ad arrivare intorno ai 20 più Okafor ed inserire anche il prestito per Chukwueze.

Un vero e proprio assalto, quello del Diavolo, sferrato durante le ultime battute della sessione invernale di calciomercato. Il Milan ha voglia di regalare un nuovo jolly offensivo a Sergio Conceiçao, lasciando andare Okafor dopo il mancato trasferimento al Lipsia.

Milan su Orsolini, raffreddate le piste inglesi: le ultime

Riccardo Orsolini è solo l’ultimo degli esterni di attacco accostati alla formazione milanista. Nelle ultime settimane, i rossoneri hanno a lungo corteggiato Marcus Rashford, avendo anche contatti diretti con il procuratore. D’altra parte, la fumata bianca non è mai arrivata a causa della volontà del giocatore di promettersi al Barcellona.

Situazione differente, ma con lo stesso risultato – finora – per ciò che riguarda Joao Felix. Il Chelsea non considera il talento portoghese come un esubero da smaltire ed è pronto a farci affidamento in vista della seconda parte di stagione.