Mercato Milan Futuro, nuovo colpo per la difesa: già fissate le visite mediche

Mercato Milan Futuro, colpo fatto: già fissate le visitiche mediche per il nuovo acquisto in difesa

Anche il mercato del Milan Futuro sta dando i suoi frutti e proprio per questa ragione la società si è attivata per introdurre un nuovo elemento in grado di soddisfare al meglio le esigenze della seconda squadra che milita in serie C.

Sembrerebbe essere tutto pronto a tal punto da fissare già le visite mediche in programma nella giornata di domani, secondo quanto riporta il tweet del giornalista di calciomercato.com Daniele Longo.

La seconda squadra rossonera allenata da Daniele Bonera non sta vivendo una stagione particolarmente soddisfacente e potrebbe addirittura rischiare grosso a causa della posizione troppo pericolosa: attualmente il Milan Futuro si trova in 17° posizione nel Girone B ed è in zona playout.

Tuttavia, la fase di calciomercato invernale potrebbe dare una possibilità alla squadra di sopperire ad eventuali mancanze nella rosa e concentrarsi sul rafforzamento, attraverso nuovi acquisti, di alcuni reparti che sembrerebbero essere alquanto carenti. Scopriamo insieme il nome del presunto nuovo acquisto della squadra e tutti i dettagli relativi alla trattativa quasi completata.

Mercato Milan Futuro, Michele Camporese sbarca a Milano

Colpo orami raggiunto definitivamente dal Milan Futuro nel reparto difesivo con lo sbarco di Michele Camporese dal Cosenza. Classe ’92, il difensore centrale potrebbe rivestire le uniformi rossonere a breve grazie all’acquisto da parte della seconda squadra.

Secondo quanto riportato sulla piattaforma X da Daniele Longo, giornalista del sito calciomercato.com, Michele Camporese giungerà dal Cosenza al Milan Futuro e sosterrà le visitiche mediche proprio nella giornata di domani.

Chi è Michele Camporese, il nuovo acquisto rossonero

La seconda squadra rossonera, Milan Futuro, milita attualmente in Serie C. Nella fase del calciomercato invernale, il team ha puntato gli occhi su Michele Camporese e secondo le varie testate giornalistiche la trattativa sarebbe conclusa. Domani il calciatore sosterrà le varie visite mediche, come stabilito per prassi. Ma conosciamo meglio il difensore centrale e tutti i movimenti all’interno della sua carriera calcistica.

Camporese ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina nel 26 Novembre 2010 avendo però già debuttato con la prima squadra il mese precedente nella sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Oltre la stagione 2015/2016 in Serie A con l’Empoli, il calciatore ha militato in Serie B in diverse squadre quali: Cesena, Bari, Benevento, Foggia, Pordenone, Reggina, Feralpisalò per poi giungere ad adesso nel Cosenza. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 350 mila euro.