Mercato Milan, il club sfoltisce: tripla cessione in serie A

In casa Milan si lavora sia in entrata che in uscita. La società vuole liberarsi di quei giocatori ormai non più utili alla causa rossonera.

La stagione del Milan ha avuto tantissimi alti e bassi. Se in campionato le cose vanno piuttosto male e non come si pensava all’inizio, la situazione va meglio nelle coppe. Il club ha cominciato il 2025 con le vittorie in Supercoppa italiana ma non solo visto che in Champions la squadra avanza e continua a funzionare piuttosto bene. Con una vittoria nell’ultima gara del girone i rossoneri mercoledi potranno qualificarsi – abbastanza a sorpresa – nella Top 8. Intanto la dirigenza pensa al mercato.

Occhio Milan, gli addii sono più vicini

Dopo l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City gli occhi della società sono rivolti all’attacco dove l’obiettivo numero uno è Santiago Gimenez del Feyenoord: gli olandesi sono un ‘osso duro’ e le parti contratteranno nei prossimi giorni. Il calciatore viene visto come il punto di riferimento per il presente e il futuro del club rossonero e per questo RedBird è pronta ad approvare un importante investimento nei suoi confronti (quasi 40 milioni di euro).

Oltre al mercato in entrata c’è anche il mercato in uscita, d’altronde il Milan è una squadra con tantissimi giocatori nel reparto offensivo e ci sono diversi nomi in lista di sbarco. Quello che ormai conosciamo tutti è Noah Okafor, saltato in extremis con il Lipsia e che ora invece potrebbe restare in serie A. Come sottolineato a più riprese sulle sue tracce c’è il Bologna e si è parlato anche di una trattativa con più nomi per arrivare ad Orsolini.

Cessioni vicine in casa Milan, ecco la volontà del club

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport il club felsineo – che questa sera non è andato oltre l’1 a 1 ad Empoli (altre buone notizie in chiave avversari) – vorrebbe sia Okafor che Chukwueze anche se quest’ultimo potrebbe arrivare solo in prestito. Il Milan ha fatto un importante investimento per lui in passato e il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo, magari a quei club di Liga e Premier League che hanno chiesto informazioni.

Il Bologna attende e sarebbe intenzionato a fare questa doppio colpo direttamente dal club rossonero e loro due non sono gli unici pronti a partire. Chi è sempre più vicino all’addio è Luka Jovic e il giocatore – dopo i rumors sulla Turchia – piace moltissimo al Monza che sogna il colpo di fine mercato.

Da convincere c’è specialmente il giocatore visto che i brianzoli ultimi in classifica rappresentano al momento una scelta non proprio positiva, visto l’andamento del club.