Mercato Milan, il titolare partirà già a gennaio! Il club ha deciso cosa fare

Mercato Milan, il club ha preso la sua decisione: un noto titolare pronto a fare le valigie già a gennaio

Avanza il mercato del Milan sia sul fronte dei nuovi acquisti, con lo scopo di integrare nella rosa nuovi elementi che possano donare uno sprint in più, ma anche sul versante delle cessioni che premono in egual misura. Secondo le prime indiscrezioni ad essere nel mirino della dirigenza della squadra rossonera è proprio uno tra i titolari del gioco di Conceicao che sembrerebbe però non aver per nulla soddisfatto le aspettative prefissate. L’eventuale trasferimento ricopre uno scenario pressoché fattibile visti anche i vari corteggiamenti da parte di diversi club.

Mercato Milan, Emerson Royal in uscita? Il possibile trasferimento

Tra le ricorrenti voci di mercato a ricoprire un ruolo da protagonista ci pensa Emerson Royal, terzino classe ’99 giunto dal Tottenham a Milanello a titolo definitivo per 15 milioni di euro, più 2 di bonus. Il brasiliano, fortemente voluto e fortemente ricoperto da elevate aspettative, non ha suscitato soddisfazioni all’interno della dirigenza rossonera facendo spuntare diversi punti interrogativi sulla sua validità nella rosa del club italiano.

Secondo quanto riportato proprio da calciomercato.com le voci che vedono distanti Emerson Royal dal Milan sono sempre più assodate. La società sembrerebbe essere più vicina di quanto si possa immaginare a concludere la cessione del terzino brasiliano.

Il Galatasaray ed altri club sull’ombra di Emerson Royal

Come detto precedentemente sembra essere sempre più evidente il divorzio tra Emerson Royal ed il Milan che l’ha accolto l’estate scorsa con grande motivazione che però, fino ad adesso, pare non aver soddisfatto in maniera esaustiva le aspettative riposte proprio sul brasiliano. Sull’ombra di Emerson Royal, quasi in uscita dalla società rossonera, ci sarebbe lo zampino del Galatasaray più che voglioso di recuperare il calciatore e farlo divenire parte integrante del proprio progetto. Ecco quanto riportato da “calciomercato.com” nelle ultime ore.

“Emerson Royal via dal Milan con un futuro sempre più probabile in Turchia tra le fila del Galatasaray. L’opzione turca non dispiace al terzino destro brasiliano, i contatti vanno avanti da giorni e si sono intensificati nelle ultime ore”. A quanto pare sembra però che il club non sia d’accordo sull’offerta proposta dalla squadra turca (tra prestito oneroso e diritto di riscatto non supera i 13 milioni) e per questa ragione la trattiva non si è ancora smossa più di tanto. Furlani è decisivo: la valutazione deve partire da 15 milioni di euro.

Allo stesso tempo però sul piatto della bilancia sembrano esserci altri scenari. “L’agente di Emerson Royal, Stefano Castagna, é da sempre molto attivo sul calciomercato inglese e ha parlato sia con Everton che con il Fulham del suo assistito. Per il primo si tratta di un semplice sondaggio mentre i The Cottagers sono orientati a presentare una proposta a titolo definitivo ma di 12 milioni di euro. Grazie proprio al lavoro del suo agente, le trattative sono ormai in fase avanzata. Castagna è atteso in Italia e l’affare potrebbe concretizzarsi tra stasera e domani. Il Galatasaray è in pressing e in pole position anche se il giocatore preferirebbe tornare in Premier League“