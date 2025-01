Mercato Milan, piovono conferme dall’Inghilterra: arriva il bomber da 50 milioni

Continuano i rumors sull’attaccante e non è escluso che potrebbero esserci importanti colpi di scena per quel che riguarda il reparto offensivo.

Se la squadra è impegnata in supercoppa per il primo titolo della stagione in casa Milan si lavora al mercato. Il club rossonero non può assolutamente fallire l’obiettivo della qualificazione in Champions League e la società è stata chiara con Sergio Conceicao; nelle prossime settimane serve una reazione in campionato per avvicinare il quarto posto e mettere fiducia e calma dopo una fase iniziale di campionato piuttosto complicata. Per questo non è escluso un intervento sul mercato, potrebbero arrivare importanti rinforzi e nelle ultime ore sono arrivati rumors su un autentico big di Premier League.

Mercato Milan, occhio al nome a sorpresa per l’attacco

Si è parlato del possibile innesto in prestito di Dani Olmo o di Marcus Rashford, entrambi per un motivo o un altro, fuori dai piani di Barcellona e Manchester United. Il club rossonero necessita però di una punta, un giocatore che possa dare il cambio o sostituire Alvaro Morata e Tammy Abraham con i due che finora hanno tutt’altro che convinto.

L’attaccante inglese è in prestito secco dalla Roma e quasi sicuramente non verrà riscattato. Morata sembra essere a suo agio in un attacco a due punte e nelle ultime ore è rispuntato un rumors dall’Inghilterra: il Milan è sul centravanti del Liverpool Darwin Nunez, bomber uruguaiano che solo qualche tempo fa i Reds pagarono ben 70 milioni di euro. Un nome di grande caratura e che farebbe sicuramente la differenza in un campionato come la serie A.

Occhio Milan, l’affare in attacco intriga

Il Milan non può permettersi particolari affari in attacco, o meglio non può permettersi investimenti troppo onerosi, specialmente a stagione in corso e senza uscite. Si lavora con la fantasia e opzioni in prestito sono quelle più considerate. Secondo quanto riporta il portale AnfieldWatch il Milan potrebbe prelevare Nunez in prestito, a condizioni particolarmente favorevoli. D’altronde il futuro del centravanti sudamericano è tutt’altro che certo.

Nunez non è una prima scelta di Slot che anzi – tra gennaio e giugno – gradirebbe un nuovo centravanti. Il Milan valuterebbe questo colpo in prestito oneroso con prestito a 4-5 milioni più un eventuale diritto di riscatto a cifre che vanno tra i 40 e i 45 milioni. L’opzione non è semplice per vari motivi ma i tifosi già sognano quello che appare come una punta di livello mondiale.

Su Nunez ci sono anche Barcellona e specialmente Fenerbahce, piste difficili per un motivo o un altro. Il motivo principale però delle difficoltà di questa operazione è il grande ingaggio che il Liverpool paga all’attaccante e quindi in ogni caso servirebbe un aiuto economico da parte del club inglese. C’è però da registrare l’interesse, confermati i rumors degli ultimi mesi.