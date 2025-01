Milan, buone notizie dell’infermeria: Conceicao ritrova il suo big

Milan, buone notizie dall’infermeria. Sergio Conceicao può tirare un sospiro di sollievo e contare sul supporto del suo big.

Giungono ottime notizie dall’infermeria del Milan e il neo allenatore potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e potrà contare del supporto del suo big.

Dopo l’infortunio riportato nel match contro il Verona il giocatore ha dovuto intraprendere, come da prassi, un iter di riabilitazione fermandosi ai box per un periodo di tempo. Fortunatamente non è stata evidenziata alcuna lesione ma semplicemente un’elongazione del flessore sinistro.

Allo stesso tempo però questa condizione lo ha allontanato dal terreno di gioco per qualche gara specialmente nella Supercoppa Italiana di ieri sera a Riyad.

D’altro canto dal reparto infermeriera giungono notizie rassicuranti che vedono il big pronto a rimettersi in gioco e l’attuale allenatore, Sergio Conceicao, non potrebbe essere più contento di così.

Milan, Conceicao inizia bene il 2025?

Dunque il nuovo allenatore portoghese inizia bene il nuovo anno rossonero con una vittoria molto pesante ai danni della Juve di suo figlio Francisco. Conquista dunque la finale che si terrà il 6 gennaio sempre a Ryadh.

Intanto Conceicao in questi giorni dovrà lavorare ancora per imprimere la sua idea di gioco alla squadra che viene da prestazioni non ottime sotto la guida dell’ex Fonseca. Intanto può sorridere perché dopo il rilancio di Theo Hernandez ieri sera potrebbe presto tornare anche Rafa Leao.

Il giocatore è stato fuori causa infortunio per diverse settimane e un suo rientro, combinato con Theo su quella fascia, potrebbe riportare il Milan al lustro di qualche mese fa. Il tecnico ex Porto quindi potrà presto lavorare anche il talentuoso numero 10 connazionale.

Rafa Leao potrebbe essere disponibile in panchina nella finale di Supercoppa contro l’Inter

Dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo del match contro l’Hellas Verona, il numero 10 del Milan potrebbe rientrare nella lista dei convocati di Sergio Conceicao ed insediarsi nella panchina del club rossonero. Questo è quanto appreso dalle ultime informazioni fornite dal noto giornalista, Matteo Moretto. Una notizia, diffusa sul social ‘X‘, che i tifosi della società lombarda hanno accolto con grande entusiasmo.

Si esclude la possibilità di vederlo titolare nel match ma il portoghese andrà in panchina ed eventualmente subentrare a partita in corso. La speranza dei tifosi, ma sopratutto di Sergio Conceicao, è che l’attaccante portoghese possa ritornare ad incidere sin da subito, proprio in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter di mister Simone Inzaghi.