Milan, il big finisce nel mirino della stampa: critiche pesantissime!

Milan, non si placano le dure critiche nei confronti di un big: la stampa lo rimprovera pubblicamente

Nonostante la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus di Thiago Motta, per il Milan è tempo ancora di dure critiche mosse non solo dai tifosi e dagli appassionati ma specialmente dalla stampa che non ha perso tempo ed ha esternato ogni pensiero pubblicamente.

Nel mirino rientra un big che nell’ultimo periodo è ancora vittima di un’oscurità che l’ha inghiottito brutalmente dalla quale fa fatica a riemergere. Si sperava che con l’inizio dell’anno nuovo qualcosa potesse trasformarsi ma evidentemente la strada è ancora piuttosto lunga e la situazione è più grave di quanto previsto.

Uno scenario che mette i brividi dopo le ultime performance e dopo i voti riportati ad ogni fine partita. Uno scenario che fa scoccare i campanelli d’allarme e fa domandare “Cosa sta realmente accadendo?”.

Queste sono alcune delle domande che ogni tifoso si pone nel mentre che si attende il ritorno di quella luce che inizialmente abbagliava anche l’oscurità più tenebrosa ma attualmente lascia il posto solo ed esclusivamente ad una notte buia in preda alla crisi più totale.

Al termine della partita ogni quotidiano ed ogni testata giornalistica ha espresso la loro opinione riguardante lo scontro appena terminato e non sono mancate le aspre critiche nei confronti di un giocatore in particolare. Scopriamo insieme tutti i dettagli e tutte le informazioni riguardante il caso nella società rossonera.

Dove sei finito Theo? Le difficoltà del terzino rossonero proseguono ancora

Nella sfida di Supercoppa Italiana e nella conseguente vittoria da parte del club diretto dal neo allenatore Sergio Conceicao, ad avere la peggio è proprio il terzino rossonero ancora perseguitato da un periodo totalmente amaro che lo trascina sempre di più in un vortice instancabile.

Troppi gli errori da parte di Hernandez che hanno scatenato non solo il web con accuse pesantissime nei suoi confronti, ma in particolar modo la stampa che non ha perso l’occasione di commentare ed analizzare in maniera approfondita l’intero match con un focus maggiore sulle prestazioni dei singoli.

Voti e pungenti critiche volano su Theo soprattutto al momento del gol che ha sbloccato la partita dove è mancata la chiusura sulla verticalizzazione intrapresa dalla Juventus. Il francese non è riuscito a contenere la furia del talento turco Kenan Yildiz il quale ha trascinato la sua squadra in vantaggio bucando letteralmente la rete.

Designato come uno dei peggiori del Milan, Theo colleziona ancora una volta delle votazioni che raggelano il sangue e che trasportano ancor di più nel caos più totale il calciatore in cerca di spiegazioni.

I voti del terzino francese: una sola sufficienza in pagella

La stampa ha commentato ed analizzato le performance dei ragazzi in campo nella serata di ieri a Riyad nella sfida contro la Juventus in Supercoppa Italiana.