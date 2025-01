Milan Juve, Conceicao cambia il mercato: la svolta ora è ufficiale

La partita di stasera rappresenta una svolta importante per il mercato del Milan, con il tecnico che cambia le carte in tavola

Tra pochi minuti prenderà avvio la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Juventus-Milan. La vincente sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio nella giornata di ieri sull’Atalanta, è per una vittoria di 2-0.

L’attesa tra le parti è tanta: quest’oggi si darà inizio all’era di Sergio Conceicao, arrivato solo alcuni giorni fa sulla panchina rossonera al posto dell’esonerato Fonseca.

Il Milan ha un assoluto bisogno di cambiare la marcia e trovare la vittoria: in campionato la situazione è critica, bisognerà cercare motivazione in questa partita. La voglia di rivalsa dei rossoneri è ricca di sorprese, a partire dalle scelte di formazione.

Se da un lato Motta deve fare i conti con gli infortuni ormai perseguitanti sin da inizio stagione, dall’altra ci sono gli esperimenti di Conceicao, pronto a presentarsi al meglio.

Milan, chi si rivede: Conceicao lancia Tomori dal 1′

Le prime scelte di formazione di Conceicao lasciano di stucco i tifosi rossoneri, incuriositi sin da subito dalle idee tattiche innovative che il tecnico porterà con sé.

Dopo diverso tempo dall’ultima volta Tomori tornerà a vestire la maglia rossonera dal 1′ al fianco di Thiaw, con Gabbia che dunque siederà in panchina.

Il centrale francese mancava titolare dal 26 novembre, nella sfida in Champions League contro lo Slovan Bratislava: da lì in poi, l’oramai ex Milan Fonseca gli ha sempre preferito Gabbia.

Un’occasione più unica che rara per Tomori, che ora dovrà darsi da fare per aggiudicarsi anche per il restante della stagione il posto da titolare, soprattutto in ottica futuro. Il classe ’97 è sulla lista di desideri di tante squadre.

Tomori, occasione da sfruttare: su di lui diverse riflessioni

Tomori quest’oggi dovrà far ricredere delle proprie capacità alla società rossonera, che ha inserito il centrale tra le ipotetiche cessioni già in questa sessione di mercato.

Tra le sue tracce nelle ultime settimane, c’è stato proprio un interesse forte dei bianconeri. Motta stravede per lui e, la situazione attuale nella retroguardia della Juventus, vede Giuntoli muoversi nel cercare rinforzi.

Una chance importante dunque quella che stasera ha Tomori, contro il suo possibile futuro. Il calciatore è entusiasta di vestire la maglia del Milan e dovrà dimostrarlo anche sul campo, cosa che manca da diverso tempo.

La forma calante del difensore durante i mesi mette in dubbio i tifosi sul suo impiego, ma la voglia di fare bene è troppa.