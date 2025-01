Non c’è pace per Rafa Leao: nonostante la prestazione esaltante nel derby di Supercoppa vinto, si scatena una polemica clamorosa

Supercoppa vinta, prestazione strepitosa e gioia di tutto l’ambiente Milan. Questo, però non è bastato, quantomeno per Antonio Cassano. Nonostante l’ottima prova di Rafael Leao, che ha ribaltato le sorti della squadra con il suo ingresso nella ripresa, l’ex calciatore è tornato a scagliarsi contro il numero 10 rossonero, usando parole pesantissime.

La replica di Leao è clamorosa

L’attaccante portoghese, ancora una volta, è stato etichettato di essere un giocatore senza personalità e con zero capacità di fare la differenza. Per l’ex Milan è un “giocatore da 0-0”. L’intervento di Antonio Cassano alla trasmissione ‘Viva El Futbol’ ha lasciato attoniti tutti i tifosi del Milan, creando grandi polemiche intorno alle sue dichiarazioni. Parole che sono arrivate subito a Rafael Leao, che non ha perso tempo nel rispondere. Il numero 10 del Diavolo ha replicato duramente con una emoticon inequivocabile, diffusa sul suo profilo X.

“Leao non ha le p…e” ha tuonato l’ex fantasista. “Parla da lontano contro Fonseca, ma è un giocatore farlocco” continua, definendo vergognoso l’atteggiamento del numero 10 e del suo compagno Theo Hernandez. Antonio Cassano c’è andato giù pesante, provocando una netta risposta da parte dell’attaccante portoghese. Diretta, velenosa e senza filtri. Non si è fatta attendere la replica di Leao, che ha risposto con due emoji del pagliaccio . L’insulto ha già fatto il giro del web, la polemica è appena iniziata, in attesa della probabile replica di Cassano.

Leao contro Cassano, ennesimo duello social: che botta e risposta!

La reazione è stata provocata da quelle che sono state delle parole pesantissime da parte di Cassano: “Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba”.

Cassano ha poi rincarato la dose: “Leao deve dire grazie a Fonseca, se al suo posto trovava Spalletti o Capello, rischiava che lo attaccava al muro. Fonseca si è comportato fin troppo bene, facendolo sedere solo 3-4 volta in panchina. Leao si deve vergognare per il suo comportamento avuto nei confronti di Fonseca. Dopo una vittoria dice che Conceiçao gli dà energia, doveva avere i cogl… di dire quello che pensa, non adesso o quando va in nazionale”.

Una cosa è certa: il fuoco attorno a Leao è tutt’altro che spento. Sul campo è tornato ad essere decisivo, ma si conferma anche un personaggio dal sangue caldo sui social, rispondendo a tono alle critiche.