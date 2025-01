Milan Rashford, si complica tutto: poker di squadre e sfida con le big d’Europa

L’attaccante inglese Marcus Rashford sembra più lontano dal Milan. Il calciatore è molto richiesto in tutta Europa.

In casa Milan gli ultimi giorni di mercato sono molto importanti e il club rossonero – mentre si allena in vista del match contro la Juve – lavora sul mercato. La dirigenza ha obiettivi ben chiari, servirebbe rinforzare tutti i reparti ma il sogno è uno: da settimane il club milanese è sulle tracce di Marcus Rashford, giocatore ormai in uscita dal Manchester United. Il giocatore è ormai in uscita dai Red Devils ed è seguito da diversi club europei, specialmente visto le condizioni favorevoli.

Mercato Milan, rossoneri decisi a scegliere su Rashford

Marcus Rashford ha ormai chiuso con Ruben Amorim, il club lo ha messo in vendita e il giocatore potrebbe partire anche in prestito, secco o con diritto di riscatto. L’attaccante inglese viene visto come un rinforzo di grande qualità, piace ma c’è allo stesso tempo un problema legato alla questione ingaggio: Rashford percepisce 13 milioni annui e l’affare non è semplice, il giocatore riflette e lo stesso vale per il Milan.

In contempo il Milan valuta anche il possibile arrivo di Kyle Walker, ma in questa sessione potrà arrivare solo un giocatore britannico e quindi il club dovrà scegliere tra i due. La priorità sembra Rashford ma nel caso l’affare non vada in porto il club è pronto a dirottarsi sul Manchester City. D’altronde su Rashford c’è ormai una grande concorrenza.

Poker di team su Rashford, il Milan trema

Rashford è un giocatore di notevole appeal e sul giocatore ci sono diversi club, il Milan c’è ma la concorrenza è importante e riguarda top team. Nella giornata di ieri abbiamo chiarito la situazione dell’interesse del Borussia Dortmund ma i tedeschi – che come riporta la Bild continuano il pressing – non sono l’unica squadra sul giocatore ed anzi su Rashford ora preoccupa l’inserimento di club di Premier League.

Arsenal e Tottenham sono molto interessati e sarebbero pronti a pagare il cartellino del giocatore al Manchester United; i Gunners hanno perso Gabriel Jesus per infortunio e Arteta ha confermato che verrà fatto qualcosa in questi ultimi giorni della sessione invernale, stessa identica situazione anche per gli Spurs.

Infine c’è il sogno di Rashford, l’interesse del Barcellona che resta comunque di difficile realizzazione. Rashford al Barcellona sarebbe un grande colpo e anche il giocatore avrebbe probabilmente la più grande occasione della sua carriera. Per questo il suo entourage prende tempo e per questo l’affare per il Milan si complica.