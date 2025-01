Milan su Walker, arriva l’ultim’ora di Fabrizio Romano: l’affare è possibile

In casa Milan serve una sterzata il prima possibile. La prestazione contro il Cagliari è stata positiva, ma manca sicuramente qualcosa.

Il debutto in campionato di Sergio Conceicao ha lasciato cose buone e cose meno buone. Nella sfida tra Milan e Cagliari resta sicuramente una prestazione di buon livello, Caprile è stato il migliore in campo e la squadra ha sfiorato il gol in più occasioni. Il club rossonero necessita di un intervento sul mercato e la società potrebbe presto lavorare per rinforzare la rosa: nello specifico potrebbero arrivare ben due o tre giocatori.

Mercato Milan, spunta l’annuncio sui social

Il Milan ha vinto la supercoppa italiana e l’arrivo di Sergio Conceicao ha sicuramente portato entusiasmo attorno al club, ma c’è qualcosa da fare sul mercato e l’arrivo della sessione invernale può solo aiutare la formazione rossonera. La priorità è una punta, serve un attaccante per rinforzare lo scarno reparto offensivo ma nelle ultime ore il Milan ha messo nel mirino un nuovo giocatore, occhio ad eventuali sorprese.

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il Milan è forte sul terzino del Manchester City e della Nazionale inglese Kyle Walker, un nome di qualità che potrebbe rinforzare la difesa, sia subito che eventualmente nel mese di Giugno. Il giornale ha postato una notizia sul suo account X ed ha confermato che ci sono contatti tra le parti e potrebbero esserci novità nella prossima settimana.

Occhio Milan, l’affare Walker può cambiare il mercato

Il Milan osserva Walker e lo stesso Pep Guardiola ha confermato che il giocatore avrebbe espresso la volontà di cambiare aria, magari per affrontare l’ultima grande sfida della sua carriera. Il Milan c’è e secondo quanto riporta il giornalista le parti sono ancora in contatto, nei prossimi giorni si potrà capire l’evoluzione della trattativa e la possibile chiusura del colpo.

Ma non solo, oltre al Milan c’è anche l’Arabia e Walker è tentato da un ultimo ricco contratto prima del ritiro. Intanto c’è da vedere anche il regolamento, il futuro di Walker e quello dell’attaccante Marcus Rashford è legato direttamente; durante questa sessione di mercato per regolamento può arrivare solo un giocatore britannico e quindi eventualmente il Milan sarà costretto a scegliere.

Il Milan conserva i contatti sia con Rashford che con Walker ma dovrà sceglierne soltanto uno. Quel che è certo è che il Milan è molto attivo sul mercato e potrebbero arrivare 1 o 2 o più rinforzi durante questa sessione.