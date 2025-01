Nuovo esonero in casa Milan: ore decisive, il club pronto al ribaltone

La società ha capito che forse l’esonero è l’unico modo per dare una svolta alla squadra. Un pò come accaduto con Sergio Conceicao.

Non è un’annata facile in casa Milan. Il club rossonero aveva ben altre aspettative all’inizio della stagione ed ora anche il posto in Champions League appare un obiettivo complicato sebbene possibile visto gli ultimi risultati. La società ha deciso di cambiare da Fonseca a Conceicao e questo ha portato una svolta: in primo luogo i rossoneri hanno vinto la supercoppa italiana e poi in società ci sono grosse aspettative sull’ex allenatore del Porto. Ma il Milan ha anche una seconda squadra ed anche quest’ultima sta vivendo un periodo a dir poco disastroso.

Esonero sempre più vicino, il Milan riflette

Come avrete capito non stiamo parlando della prima squadra che finalmente ha trovato una quadra ma bensi del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che si trova in questo momento in terzultima posizione in classifica. Il club aveva affidato le sorti della squadra all’ex difensore rossonero Daniele Bonera ma finora non sono arrivati i risultati sperati.

Gioco zoppicante e risultati ancora peggio, il Milan stenta a decollare e nella giornata di ieri è arrivato l’ennesimo risultato insoddisfacente con il Milan Futuro che ha pareggiato 0 a 0 contro il Rimini. Un solo tiro in porta con il rigore sbagliato da Magrassi e poi ‘quasi il nulla’ a testimoniare che c’è più di qualcosa che a questo punto non va. E quindi la società riflette.

Addio Bonera, il Milan nota due esempi

L’esempio più chiaro che il cambio tecnico può dare una svolta è quello proprio della prima squadra visto che – nonostante i problemi – ora il club reagisce in maniera veemente e lo abbiamo visto anche contro il Parma. Un altro esempio palese riguarda la seconda squadra della Juventus con il cambio tecnico che sembra risultare decisivo per i risultati del club. Brambilla ha portato la Juve fuori dalla zona retrocessione e c’è chi sogna i Playoff.

Secondo quanto riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto sono ore decisive per il futuro di Bonera con la società che riflette sul da farsi. Il giornalista ha sottolineato che la sfida di campionato contro la Spal sarà decisiva per le sorti del tecnico e un nuovo ko non lascerebbe scampo all’allenatore rossonero.

Dopo la prima squadra anche il secondo club rossonero potrebbe vedere questa situazione. I tifosi sperano in una svolta, la società crede molto nel progetto Milan Futuro e il terzultimo posto in classifica non convince nessuno, serve una svolta in maniera immediata.