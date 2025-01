Okafor addio, il Milan prepara la tripla cessione: svolta rossonera

Occhio ai colpi di scena in casa Milan. Il club lavora alle entrate, ma non solo: presto potrebbero arrivare importanti novità.

La vittoria del Milan in Supercoppa e quella in campionato contro il Como ha riportato l’entusiasmo in casa rossonera e nemmeno il pari contro il Cagliari sembra frenare gli uomini di Sergio Conceicao che vogliono avvicinare concretamente l’obiettivo quarto posto. Per questo la sfida in programma sabato sera contro la Juve si preannuncia scoppiettante e fondamentale per questa posizione di classifica; ma oltre a questo bisogna fare attenzione anche al mercato sia in entrata che in uscita e i rossoneri sono molto attivi da questo punto di vista.

Mercato Milan, la cessione è possibile

In questa fase di mercato il club rossonero cerca un attaccante, servono obiettivi da questo punto di vista e la priorità del club rossonero è l’attaccante inglese Marcus Rashford. Il club deve però fare i conti con la questione attaccanti, ha diversi giocatori in uscita e una delle questioni più complicate riguarda il caso di Noah Okafor, giocatore sul piede di partenza.

Okafor è stato ad un passo dal Lipsia, e secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport il giocatore è finito nel mirino del Monza, squadra a caccia di rinforzi per raggiungere l’obiettivo salvezza. Okafor è un nome che intriga particolarmente la società brianzola ma va chiarita la volontà del giocatore che ha tanti dubbi sulla destinazione.

Okafor e non solo, sono pronti a lasciare il Milan

In casa Milan si lavora in entrata, la priorità è rinforzare l’attacco ma occhio anche alla difesa dove un obiettivo è Kyle Walker. La società ha le idee chiare, ma serve anche fare cessioni, una delle priorità della società è abbassare il monte ingaggi e mandare via giocatori che non danno un grande apporto alla squadra. C’è Okafor ma non è l’unico e secondo Sky Sport Milan e Monza starebbero lavorando ad una tripla operazione.

Oltre ad Okafor il club brianzolo ha messo nel mirino altri due giocatori in uscita dal club rossonero, ovvero Divock Origi e Ballo-Toure. I due sono giocatori in uscita dal Milan, il club non li ha messi in lista e li ha mandati addirittura ad allenarsi con il Milan Futuro e ciò dimostra che è ormai chiusa la loro esperienza in rossonero.

L’unico problema è il contratto dell’ex Liverpool visto che Origi percepisce oltre 4 milioni di euro annui e per questo motivo il giocatore andrà via ma dovrebbe essere il Milan a pagare la maggior parte dell’ingaggio. Insomma si lavora in entrata e non solo, possibile la tripla operazione tra i due club lombardi.